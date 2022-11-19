Yemek Tarifleri
19 Kasım 2022 - 19:42

10 dakika da yapılan mantar kurabiye çaylara eşlik ediyor! Bu kadar lezzetli ve kolay kurabiye yok! Yedikçe yiyesiniz gelecek kurabiye tarifi

Mutfakta çok vakit kaybetmek istemeyenlerin tercihlerinde olan şipşak kurabiye tarifi yapanların beğenisi aldı. Mantar kurabiye hemen bayatlamayan ve bozulmayan bir kurabiye olduğu gibi yapılışı da oldukça kolaydı. Kolay mantar kurabiye nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Yemek Tarifleri
19 Kasım 2022 - 19:42
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10 dakika da yapılan mantar kurabiye çaylara eşlik ediyor! Bu kadar lezzetli ve kolay kurabiye yok! Yedikçe yiyesiniz gelecek kurabiye tarifi


Kahve ve çay yanlarına yakışan bir tarif ile geldik. Her evde bulunması gereken ve günün kurtaran mantar kurabiyeler oldukça beğenilen tarif olurken özellikle çocukların beslenmelerine koyulabilecek fikirlerdendir. Mantar kurabiye yapmak isteyenler yapılışını ve malzemeleri araştırmaya başladı. İşte, şipşak mantar kurabiye tarifi...

ŞİPŞAP MANTAR KURABİYE MALZEMELERİ

1 paket margarin (250 gram)



2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

400 gr mısır nişastası

1, 5 çay bardağı kadar un (kontrollü ekleyin)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için:

2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI:

Bir kabın içerisinde oda sıcaklığında yumuşayan margarin, pudra şekeri ve yumurta alınarak mikser yardımıyla çırpılır. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra 400 gr nişasta, vanilya ve kabartma tozu eklenerek karıştırmaya tekrar başlanır. Un eklerken dikkatli olmak gerekir çünkü ele yapışan hamur elde etmek gerekir. Elde edilen hamurdan ceviz büyüklüğünde alarak tepsiye koyalım tüm hamur bitene kadar bunu yaptıktan sonra maden suyu şişesinin ağzını kakaoyu bandırarak hamurların üzerinde şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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