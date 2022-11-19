10 dakika da yapılan mantar kurabiye çaylara eşlik ediyor! Bu kadar lezzetli ve kolay kurabiye yok! Yedikçe yiyesiniz gelecek kurabiye tarifi

Kahve ve çay yanlarına yakışan bir tarif ile geldik. Her evde bulunması gereken ve günün kurtaran mantar kurabiyeler oldukça beğenilen tarif olurken özellikle çocukların beslenmelerine koyulabilecek fikirlerdendir. Mantar kurabiye yapmak isteyenler yapılışını ve malzemeleri araştırmaya başladı. İşte, şipşak mantar kurabiye tarifi...
ŞİPŞAP MANTAR KURABİYE MALZEMELERİ1 paket margarin (250 gram)
2 adet yumurta 1 su bardağı pudra şekeri 400 gr mısır nişastası 1, 5 çay bardağı kadar un (kontrollü ekleyin) 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Üzeri için: 2 yemek kaşığı kakao