GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:40

10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı

İranlı rapçi Samin Yassin, yapılan protestoları desteklemek ve Allah'a karşı savaş açma suçlamalarıyla çıkarıldığı ve sadece 10 dakikada sona eren mahkemede idam cezası aldı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:40
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10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı


İran’da Mahsa Jina Amini'nin 16 Eylül günü gözaltına alınmasının ardından öldürülmesiyle başlayan protestolarda şarkılarını söyleyip destek sağlayan ve 2 Ekim günü gözaltına alınan rap şarkıcısı Samin Yassin (Seydî) çıktığı mahkemede idama cezası aldı.

iranlı rapçi



Gözaltına alınan ve işkencelere maruz kalan Yassin, günler sonra dün yargının önüne çıktı. Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamanın da asılsız olduğunu söyleyerek kabul etmedi.

Yapılmış olan yargılamanın tümü İran devlet televizyonlarında canlı olarak verildi. Mahkeme 10 dakika süren yargılama sonrasında Yassin’i idama mahkum etti.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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