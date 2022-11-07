10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı













İran’da Mahsa Jina Amini'nin 16 Eylül günü gözaltına alınmasının ardından öldürülmesiyle başlayan protestolarda şarkılarını söyleyip destek sağlayan ve 2 Ekim günü gözaltına alınan rap şarkıcısı Samin Yassin (Seydî) çıktığı mahkemede idama cezası aldı.Gözaltına alınan ve işkencelere maruz kalan Yassin, günler sonra dün yargının önüne çıktı. Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamanın da asılsız olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Yapılmış olan yargılamanın tümü İran devlet televizyonlarında canlı olarak verildi. Mahkeme 10 dakika süren yargılama sonrasında Yassin’i idama mahkum etti.