10 gün içerisinde bunu yapan 7.500 TL ödemeyi cüzdanına koyacak







BANKA PROMOSYONLARI







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ZİRAAT BANKASI

Emekli olan vatandaşlar için tek seferlik ödemeler devam edecek. Geçim derdinin yüksek seviyede olduğu bu dönemlerde bankalar da ellerinden geldiğince promosyonlar hazırlıyor. Bunlardan biri de karşılıksız 7 bin 500 TL ödemeler. Peki bu ödemeleri hangi bankalar yapacak? Cevaplar ve ayrıntılar haberimizde.Hem kamu bankaları hem özel bankalar emekli vatandaşları kendi bünyelerinde tutabilmek amacıyla promosyonlar oluşturuyor. Rekabet arttıkça emeklilere verilecek kampanya ücretleri de artıyor. Bankaların açıklamalarına göre, istenilen tek şart seçtiğiniz bankayla yapılacak olan sözleşme. Bu sözleşme 3 yıllığına yapılacak ve promosyon ücreti 3 yıl içerisinde de yalnızca bir kere kullanılabilecek. SSK 5 Milyon 964 Bin, BAĞKUR 1 Milyon 654 Bin, Emekli Sandığı 1 Milyon 569 Bin emekliye ücretler ödenecek. Hangi bankaların ne kadar ödeme yapacağı da merak konusu oldu. İşte araştırdığımız bankalar ve promosyon ödemeleri.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL-3.500 TL altında maaş alanlara 3.600 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 4.200 TL -7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 5.400 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 6.000 TLEmeklilere 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Maaşını taşıyana 250 TL ve yakınını getirene 250 TL toplamda 500 TL verilecek.-3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL -3.500-7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL -7.500-10.000 TL arsında maaş alanlara 4.500 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 5.000 TL