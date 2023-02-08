10 gün içerisinde bunu yapan 7.500 TL ödemeyi cüzdanına koyacak

Emekli olan vatandaşlar için tek seferlik ödemeler devam edecek. Geçim derdinin yüksek seviyede olduğu bu dönemlerde bankalar da ellerinden geldiğince promosyonlar hazırlıyor. Bunlardan biri de karşılıksız 7 bin 500 TL ödemeler. Peki bu ödemeleri hangi bankalar yapacak? Cevaplar ve ayrıntılar haberimizde.
BANKA PROMOSYONLARI
Hem kamu bankaları hem özel bankalar emekli vatandaşları kendi bünyelerinde tutabilmek amacıyla promosyonlar oluşturuyor. Rekabet arttıkça emeklilere verilecek kampanya ücretleri de artıyor. Bankaların açıklamalarına göre, istenilen tek şart seçtiğiniz bankayla yapılacak olan sözleşme. Bu sözleşme 3 yıllığına yapılacak ve promosyon ücreti 3 yıl içerisinde de yalnızca bir kere kullanılabilecek. SSK 5 Milyon 964 Bin, BAĞKUR 1 Milyon 654 Bin, Emekli Sandığı 1 Milyon 569 Bin emekliye ücretler ödenecek. Hangi bankaların ne kadar ödeme yapacağı da merak konusu oldu. İşte araştırdığımız bankalar ve promosyon ödemeleri.