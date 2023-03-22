Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruyla beraber 1 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında Bankkart'ınız ile ayakkabı, giyim ve aksesuar sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS üzerinden tek seferde yapılan 400 TL ve üzer alışverişler için 150 TL bankkart lira hediyesi verilecek. Bakanın sunduğu kampanya üzerinden yararlanmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Ziraat Bankası hediye bankkart lira kampanyası için duyurular yapılırken POS üzerinden yapılan alışverişler ele alınmaktadır. E ticaret işlemleri dahil olmadığı bilgisi verilirken aynı gün içerisinde yapılan harcamaların yalnızca ilki kampanya kapsamında yer alır.
Finans
22 Mart 2023 - 13:00
10 gün içerisinde bunu yapanlar bankadan 150 TL para alacak! O banka duyurdu: Başvuru şartı aranacak
Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası tarafından çok önemli bir açıklama geldi. Yapılan duyuru üzerine katılım sağlayan herkese 150 TL hediye puan verileceği duyuruldu. Başvuru yapacaklar için son 10 gün uyarısı peş peşe geldi.
Finans
22 Mart 2023 - 13:00