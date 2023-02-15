10. gün mucizesinin adı Melike oldu! Kahramanmaraş enkazından 222 saat sonra çıkarıldı..







TAM 222 SAAT DİRENDİ!







Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 ili hasara uğrattı. Büyük yıkımların yaşandığı 10 ilde arama kurtarma çalışmaları da 10. günde devam ettirildi. Meydana gelen yıkıcı depremlerde 35 binden fazla insan hayatını kaybederken depremin ardından binlerce sivil enkazdan çıkarıldı. Depremden hemen sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 9. gününde peş peşe mucize haberleri verilirken 10. günde umutları yeşerten yeni bir bilgi verildi.42 yaşındaki Melike İmamoğlu, Kahramanmaraş depreminin 10. gününde sağ olarak enkazın altından çıkarıldı. 222 saat sonra kurtarılan İmamoğlu'nun bilinci yerinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bursa arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma operasyonunda Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Özdemirler apartmanının enkazında bir kişi sağ olduğu tespiti yapıldı.Ekiplerin çalışmaları sonucunda depremin üzerinden geçen 10 günün ardından enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu, ilk müdahalenin hemen ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.