GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 12:31

10. gün mucizesinin adı Melike oldu! Kahramanmaraş enkazından 222 saat sonra çıkarıldı..

Kahramanmaraş'ta 10 ili yerle bir eden depremin ardından arama kurtarma çalışmaları 10. günde de devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 9. gününde üst üste kurtarma haberleriyle ilgili beklenti yüksekken, bu sabah saatlerinde yeni mucize haberi paylaşıldı. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Melike İmamoğlu, depremin 222. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 42 yaşındaki kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 12:31
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10. gün mucizesinin adı Melike oldu! Kahramanmaraş enkazından 222 saat sonra çıkarıldı..


Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 ili hasara uğrattı. Büyük yıkımların yaşandığı 10 ilde arama kurtarma çalışmaları da 10. günde devam ettirildi. Meydana gelen yıkıcı depremlerde 35 binden fazla insan hayatını kaybederken depremin ardından binlerce sivil enkazdan çıkarıldı. Depremden hemen sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 9. gününde peş peşe mucize haberleri verilirken 10. günde umutları yeşerten yeni bir bilgi verildi.

10. gün mucizesinin adı Melike oldu! Kahramanmaraş enkazından 222 saat sonra çıkarıldı

TAM 222 SAAT DİRENDİ!



42 yaşındaki Melike İmamoğlu, Kahramanmaraş depreminin 10. gününde sağ olarak enkazın altından çıkarıldı. 222 saat sonra kurtarılan İmamoğlu'nun bilinci yerinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma operasyonunda Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Özdemirler apartmanının enkazında bir kişi sağ olduğu tespiti yapıldı.

10. gün mucizesinin adı Melike oldu! Kahramanmaraş enkazından 222 saat sonra çıkarıldı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda depremin üzerinden geçen 10 günün ardından enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu, ilk müdahalenin hemen ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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