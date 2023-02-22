10 il genelinde işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi!

Olağanüstü Hal Halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Sonuç olarak deprem felaketi ardından 8 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal uygulanan bölgelerde, tamamen yıkılan, hemen tamamen yıkılan veya ağır veya orta derecede hasar gördüğü tespit edilen işyerleri için daha kısa çalışma saatleri uygulanacaktır. Kısa süreli yardımlar, yaralanma durumunu belgeleyen bir işverenin başvurusu üzerine 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği verilir. Gerekirse bu süre Başkan kararıyla uzatılabilir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI
OHAL kapsamında olan illerde işten çıkarma yasakları uygulanmaktadır. Her nevi iş veya hizmet sözleşmesi ancak olağanüstü hallerde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık halinde feshedilebilir. Yasağa aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverenler aylık asgari ücretle cezalandırılacak.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Deprem nedeniyle kısa çalışma ödenekleri ve aynı zamanda işsizlik ödeneği ödeme şartlarını karşılayamayan çalışanlara nakdi ücret desteği verilecek. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği artışı yeni hakları olmayan deprem bölgesindeki sigortalı işçilere 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren İşsizlik Fonu'ndan günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği sağlanacak. Aylık destek tutarı 4.000 liradır. Ücret sübvansiyonu alan herkes, genel sağlık sigortası çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişebilir. OHAL döneminde sendika ve toplu iş sözleşmesi izinlerinin belirlenmesi, toplu iş sözleşmesi akdedilmesi, toplu uyuşmazlıkların halli, grev ve lokavt sürelerine ilişkin süreler uzatılmıştır.
"Sağlık hizmetlerine ilişkin avanslar kanun kapsamı dışında tutuluyor"
Sosyal güvenlik alanında KHK ile alınan tedbirler kapsamında olağanüstü hal ilan edilen eyaletlerde veya olağanüstü hal süresince bu bölgelerde bulunan sağlık hizmeti sunucularına yönelik avans ödemeleri istisnadan muaftır. 6 Şubat tarihini kapsaması halinde Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sağlık giderlerinin ödenmesine esas olan ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) ibraz edilmesi gereken ancak depremin etkileri nedeniyle alınamayan fatura, makbuz, ek vb. belgeler sigorta süresi içinde alınamayabilir. Sözleşmelerden doğan faiz, yersiz sorumluluk ve cezalar acil durumlarda SGK
tarafından ertelenebilir.