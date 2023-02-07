Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporlarında Batı Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağmur, yurt genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları genel olarak yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, diğer yerlerde ise yağışların sulu kar ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların ayrıca Doğu Akdeniz, Batı ve Güneydoğu Anadolu'nun Karadeniz kıyıları ile kuzey ve güneyde yoğun olarak tahmin ediliyor. Diğer taraftan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem, çevresinde bulunan 10 ili etkiledi. Büyük bir felaket olarak tanımlanan depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesindeki hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, deprem bölgesindeki 10 il için hava durumu..
GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 22:16
10 il için hava durumu duyuruldu! Meteoroloji'den endişelendiren veriler
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları hızla devam ettirilirken 10 eyalette hava durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Meteoroloji'den elden edilen verilerde Doğu Akdeniz, Güneybatı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da hava çok bulutlu olduğu görülürken ara ara karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı aktarıldı. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkların ise en az -4°C ve en yüksek 11°C olması bekleniyor.
GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 22:16