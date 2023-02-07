10 il için hava durumu duyuruldu! Meteoroloji'den endişelendiren veriler













GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporlarında Batı Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağmur, yurt genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları genel olarak yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, diğer yerlerde ise yağışların sulu kar ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların ayrıca Doğu Akdeniz, Batı ve Güneydoğu Anadolu'nun Karadeniz kıyıları ile kuzey ve güneyde yoğun olarak tahmin ediliyor. Diğer taraftan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem, çevresinde bulunan 10 ili etkiledi. Büyük bir felaket olarak tanımlanan depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesindeki hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, deprem bölgesindeki 10 il için hava durumu..Çok bulutlu, yer yer sulu kar ve kar yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin kuvvetli olduğu tahmin ediliyor. Meteoroloji'den elde edine verilerde bölgenin kuzey ve doğusunda bulunan yerlerde buzlanma ve aynı zamanda da don olayı beklenmekte. Kahramanmaraş merkezli 10 eyaleti etkisi altına alan deprem bölgesi için beklenen hava koşulları şöyle: Kahramanmaraş'ın çok bulutlu olarak geçeceğinin tahmin edildiği hava durumu raporlarında sabah erken saatlerde yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın gün boyu kuzeyden ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise en düşük 1 derece ve en yüksek 3 derece şeklinde ölçüldü. Adana çok bulutlu, gündüz saatlerinde kuzeyli, akşam saatlerinde ise kuzeyli kuvvetli rüzgarla esecek. En düşük 4 derece ve en yüksek 11 derecedir. Osmaniye çok bulutlu, yer yer kar yağışı ile kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Hava sıcaklığı ise en düşük 4 derece ve en yüksek 10 derecedir.