GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 22:16

10 il için hava durumu duyuruldu! Meteoroloji'den endişelendiren veriler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları hızla devam ettirilirken 10 eyalette hava durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Meteoroloji'den elden edilen verilerde Doğu Akdeniz, Güneybatı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da hava çok bulutlu olduğu görülürken ara ara karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı aktarıldı. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkların ise en az -4°C ve en yüksek 11°C olması bekleniyor.

GÜNDEM
07 Şubat 2023 - 22:16
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10 il için hava durumu duyuruldu! Meteoroloji'den endişelendiren veriler
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10 il için hava durumu duyurulduMeteoroloji genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporlarında Batı Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağmur, yurt genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları genel olarak yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, diğer yerlerde ise yağışların sulu kar ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların ayrıca Doğu Akdeniz, Batı ve Güneydoğu Anadolu'nun Karadeniz kıyıları ile kuzey ve güneyde yoğun olarak tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem, çevresinde bulunan 10 ili etkiledi. Büyük bir felaket olarak tanımlanan depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesindeki hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, deprem bölgesindeki 10 il için hava durumu..



 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, yer yer sulu kar ve kar yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin kuvvetli olduğu tahmin ediliyor. Meteoroloji'den elde edine verilerde bölgenin kuzey ve doğusunda bulunan yerlerde buzlanma ve aynı zamanda da don olayı beklenmekte. Kahramanmaraş merkezli 10 eyaleti etkisi altına alan deprem bölgesi için beklenen hava koşulları şöyle:

Kahramanmaraş'ın çok bulutlu olarak geçeceğinin tahmin edildiği hava durumu raporlarında sabah erken saatlerde yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın gün boyu kuzeyden ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise en düşük 1 derece ve en yüksek 3 derece şeklinde ölçüldü.

Adana çok bulutlu, gündüz saatlerinde kuzeyli, akşam saatlerinde ise kuzeyli kuvvetli rüzgarla esecek. En düşük 4 derece ve en yüksek 11 derecedir.

Osmaniye çok bulutlu, yer yer kar yağışı ile kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Hava sıcaklığı ise en düşük 4 derece ve en yüksek 10 derecedir.

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