10 ilde görüldü, herkes endişeli! Tırnaklarıyla deriyi kazıyor: Aman dikkat!







BU KEDİ TÜRÜ SUYU SEVMEKTEDİR

YAVRULARI HAYVANLARIN TERK ETTİĞİ YUVALARDA SAKLANMAKTADIR







ÖNCE HASTA VE SAKATLAR...

Sazlıklarda yaşam faaliyetlerini sürdüren boz renkli saz kedisinin bacakları ince ve uzun bir biçimdedir. Her birey için asimetrik çizgileri bulunan saz kedisi yaban kedisinden daha büyük, vaşaktan daha küçük bir kedi türüdür. Bu özellikleriyle birlikte bireylerin birbirinden ayırt edilmesini sağlanmaktadır.Çoğu zamanlarda boz renkli tüyleri bulunan saz kedilerinin koku alma ve görme duyuları çok yüksek olduğundan alanda fark edilmeleri bir hayli zordur. Herhangi bir tehlike esnasında çalılıkların arasında saklanarak hareketsiz bir şekilde beklerler. Çok iyi şekilde yüzerler. Ülkemizde suyu seven ve suda avlanan tek yabani kedi türü saz kedileridir.Hem geceleri hem de gündüzleri aktif olan saz kedileri deniz, göl ve nehir sistemlerindeki sazlıklarda, çalılık ve ormanlık alanlarda hayatılarını sürdürürler. Yavrularını ağaç kovukları, sık çalılıklar ya da tilki, porsuk gibi hayvanların terk ettiği yuvalarda saklarlar.Kemiriciler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar, böcekler, tavşanlar, domuz yavruları ve bazen de çürümemiş leşlerle besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Hasta ve sakat olan hayvanları öncülüklü olarak avlarlar. Bu sayede avladıkları türün popülasyonlarının sağlıklı bir şekilde sürmesini ve sayılarının dengede kalmasını sağlarlar. Farklı yırtıcı türlerden korunmak, avlanmak için ağaçlara da tırmanabilirler.