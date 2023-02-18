GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 16:18

10 ilde yaşayan vatandaşlar dikkat! e-Devlet'ten bu belgenin alınması gerekiyor: Duyuru az önce yapıldı!

Kimlik kartı ile başvuruda bulunacak vatandaşlara kolaylık tanındı. Kimlik kartı olmadan geçici kimlik belgesi alabilecekler. Geçici kimlik belgesi nereden alınabilecek? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 16:18
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10 ilde yaşayan vatandaşlar dikkat! e-Devlet'ten bu belgenin alınması gerekiyor: Duyuru az önce yapıldı!


Ülkemizde gerçekleşen sarsıcı depremde bir çok vatandaş mağdur oldu. Canından, yakınlarından, ve evlerinden olan depremzedeler için mağduriyeti en aza indirmek için karar alındı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

GEÇİCİ KİMLİK VERİLECEK!

Deprem bölgesinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen depremde milyonlarca insan mağdur oldu. Bu süreçte depremzede vatandaşlarımız için önemli kararlar alınmıştır.Geçici Kimlik Kartı Belgesi Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de mağduriyeti azaltmak amacıyla yeni karar verildi. Depremzede vatandaşlarımız için kimlik kartı zorunluluğu olmayacaktır. Başvurularını kimlik kartlarıyla yapmakta kalan vatandaş geçici kimlik kartı belgesini alacak. Geçici kimlik kart belgeleri e-Devlet üzerinden alınabileceği duyurusunda bulunuldu. Tekrardan kimlik kartı başvurusunda bulunmaya gerek kalmayacak. Geçici kimlik kartları geçerli sayılacaktır. Afetzede vatandaşların yerleşim yerinin veya ikametin bulunduğu adresinin, deprem bölgesinde bulunması gerektir. İkamet yerleri deprem bölgesinde olan vatandaşların kendileri, velileri, vasisi olduğu geçici kimlik belgelerini barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alma hakkına sahip olacaktır. Yeni kimlik başvurusu yapıp alınana kadar geçerli sayılacaktır. Geçici kimlik kartı belgesi üç ay geçerliliğini sürdürecektir.



EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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