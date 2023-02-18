10 ilde yaşayan vatandaşlar dikkat! e-Devlet'ten bu belgenin alınması gerekiyor: Duyuru az önce yapıldı!







GEÇİCİ KİMLİK VERİLECEK!







Ülkemizde gerçekleşen sarsıcı depremde bir çok vatandaş mağdur oldu. Canından, yakınlarından, ve evlerinden olan depremzedeler için mağduriyeti en aza indirmek için karar alındı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Deprem bölgesinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen depremde milyonlarca insan mağdur oldu. Bu süreçte depremzede vatandaşlarımız için önemli kararlar alınmıştır.Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de mağduriyeti azaltmak amacıyla yeni karar verildi. Depremzede vatandaşlarımız için kimlik kartı zorunluluğu olmayacaktır. Başvurularını kimlik kartlarıyla yapmakta kalan vatandaş geçici kimlik kartı belgesini alacak. Geçici kimlik kart belgeleri e-Devlet üzerinden alınabileceği duyurusunda bulunuldu. Tekrardan kimlik kartı başvurusunda bulunmaya gerek kalmayacak. Geçici kimlik kartları geçerli sayılacaktır. Afetzede vatandaşların yerleşim yerinin veya ikametin bulunduğu adresinin, deprem bölgesinde bulunması gerektir. İkamet yerleri deprem bölgesinde olan vatandaşların kendileri, velileri, vasisi olduğu geçici kimlik belgelerini barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alma hakkına sahip olacaktır. Yeni kimlik başvurusu yapıp alınana kadar geçerli sayılacaktır. Geçici kimlik kartı belgesi üç ay geçerliliğini sürdürecektir.