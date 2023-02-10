10 ilde yaşayan vatandaşlara duyuruldu: Bakanlıktan flaş maaş kararı!







Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?







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Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'de evde bakım ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir ve periyodik olarak güncellenir. 2022 yılında evde bakım ücreti 3 bin 336 TL olarak ödenmiş ve güncellenen tutar 4.337 TL olarak belirlenmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yaparak evde bakım ücreti almak mümkündür. Başvuru için gelir ve engel şartlarının uygunluğu, bakım ihtiyacı ve ileri boyutta engelli olduğunu gösteren sağlık kurumlarından alınacak bir belge gerekmektedir.Evde bakım ödeneği isteyenler e-Devlet platformundaki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" bölümünde sorgulama yapmak mümkündür. E-Devlet'e kayıtlı olan kişiler T.C. kimlik numaranız ve şifreniz aracılığıyla sorgulama yapabilirsiniz. Bu özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altındaki sekmede bulabilirsiniz.Şubat ayındaki ödemeler henüz başlamamış olsa da ödemelerin ayın 15'i itibariyle ödenmeye başlaması beklenmektedir.2022 yılında evde bakım aylığı 3.336 TL ücreti karşılığındaydı. 2023 yılında yeni tutar 4.337 TL olacak.Evde bakım aylığı almak için aşağıdaki koşulların tümünün yerine getirilmiş olması gerekir: 1- Uygun gelir kriterleri 2- Bakıma ihtiyaç kriterleri 3- İleri derecede engelli olduğunu gösteren sağlık belgesi Evde bakım aylığı almak isteyenlerin hane halkının net gelirlerini toplayıp hanelerindeki nüfus sayısına bölmeleri gerekmektedir. Engelli kişi de bu hesaplama içindedir. Evde bakım aylığı başvurusu, engelli kişinin ikamet ettiği yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya İlçe Müdürlüğü'ne yapılmalıdır.