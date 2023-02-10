10 ilde yaşayan vatandaşlara duyuruldu: Bakanlıktan flaş maaş kararı!

Türkiye'de evde bakım ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir ve periyodik olarak güncellenir. 2022 yılında evde bakım ücreti 3 bin 336 TL olarak ödenmiş ve güncellenen tutar 4.337 TL olarak belirlenmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yaparak evde bakım ücreti almak mümkündür. Başvuru için gelir ve engel şartlarının uygunluğu, bakım ihtiyacı ve ileri boyutta engelli olduğunu gösteren sağlık kurumlarından alınacak bir belge gerekmektedir.
Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Evde bakım ödeneği isteyenler e-Devlet platformundaki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" bölümünde sorgulama yapmak mümkündür. E-Devlet'e kayıtlı olan kişiler T.C. kimlik numaranız ve şifreniz aracılığıyla sorgulama yapabilirsiniz. Bu özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altındaki sekmede bulabilirsiniz.