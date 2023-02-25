10 ilde yeni binalar bu noktalara yapılacak! İnşaatlar hemen başlıyor: TOKİ Başkanı duyurdu

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için rezerv konut alanlarının belirlendiğini ve yeni yapılacak konutların fay hattından en az 500 metre uzakta olacağını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan zemin etüt çalışmalarını inceleyen Bulut, Başpınar mevkisindeki yeni konut alanları hakkında bilgi aldı ve gazetecilere açıklama yaptı. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak yardım ödemeleri için hesap açtırma zorunluluğunun olmadığı da belirtildi.
DÜN İTİBARİYLE KALICI KONUTLARA BAŞLANDI
Ömer Bulut, TOKİ olarak bugüne kadar yaptıkları konutlarda yer seçiminin büyük önem arz ettiğini belirtti. Özellikle 10-11 ilde etkili olan deprem bölgesinde yer alan 133 bin konutlarında hiçbir yıkılma olmadığını ancak hasarlı binaların olduğunu ifade etti. Bulut, bu disiplinle öncelikle yer seçimine büyük önem verdiklerini ve potansiyel rezerv konut alanlarının tespiti için sondaj, zemin etüt ve jeolojik çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Kalıcı konutların inşaatına dün itibarıyla başlandı. Önceden hazırlanmış sosyal konut çalışmaları ve işleme hazır alanlar sayesinde İslahiye, Nurdağı, Kilis ve Adıyaman Kahta'da inşaatlar hızlı bir şekilde başladı. Proje hazırlıklarının zemin açısından önceden tamamlanmış olması da süreci hızlandırdı.