10 ilde yeni binalar bu noktalara yapılacak! İnşaatlar hemen başlıyor: TOKİ Başkanı duyurdu







DÜN İTİBARİYLE KALICI KONUTLARA BAŞLANDI







YENİ KONUTLAR FAY HATTINDAN EN AZ 500 METRE UZAĞA YAPILACAK

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için rezerv konut alanlarının belirlendiğini ve yeni yapılacak konutların fay hattından en az 500 metre uzakta olacağını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan zemin etüt çalışmalarını inceleyen Bulut, Başpınar mevkisindeki yeni konut alanları hakkında bilgi aldı ve gazetecilere açıklama yaptı. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak yardım ödemeleri için hesap açtırma zorunluluğunun olmadığı da belirtildi.Ömer Bulut, TOKİ olarak bugüne kadar yaptıkları konutlarda yer seçiminin büyük önem arz ettiğini belirtti. Özellikle 10-11 ilde etkili olan deprem bölgesinde yer alan 133 bin konutlarında hiçbir yıkılma olmadığını ancak hasarlı binaların olduğunu ifade etti. Bulut, bu disiplinle öncelikle yer seçimine büyük önem verdiklerini ve potansiyel rezerv konut alanlarının tespiti için sondaj, zemin etüt ve jeolojik çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Kalıcı konutların inşaatına dün itibarıyla başlandı. Önceden hazırlanmış sosyal konut çalışmaları ve işleme hazır alanlar sayesinde İslahiye, Nurdağı, Kilis ve Adıyaman Kahta'da inşaatlar hızlı bir şekilde başladı. Proje hazırlıklarının zemin açısından önceden tamamlanmış olması da süreci hızlandırdı.TOKİ'nin yeni konut projelerinde üç önemli kriteri var. Fay hatlarından en az 500 metre uzaklıkta çalışmalar yapılıyor. Zemin yapısı, taşıma gücü ve yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu alanlardan kaçınılıyor. Yüksek yapılaşma yerine zemin artı 3,4 ve kat yapılar tercih ediliyor. Tünel kalıp sistemi de kullanılıyor ve bu teknik açıdan uygun görülüyor. TOKİ'nin hazırlıkları sayesinde rezerv konut alanları için çalışmalara hızlı bir şekilde başlanabildi.