10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma günü açık olan kurumlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de öldü. O zamandan beri her yıl 10 Kasım Ulusal Yas Günü ilan edildi. Ülke genelinde 10 Kasım'ı kapsayan Atatürk Haftası kutlanmakta, ilke ve inkılapları anlatılmakta, konuşmaları radyo ve televizyonlarda kendi sesiyle yayınlanmakta, Atatürk'ü konu alan filmler gösterilmektedir. 10.-16.11. ilgili hafta denir Her yıl 10 Kasım saat 09:05'te Atatürk'e saygı için sirenlerle 2 dakikalık saygı duruşu yapılır. Bundan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bayraklar hariç, ülkemizin resmi kurumlarının tüm bayrakları yarıya indirilecektir. Anıtkabir bayrakları diğer günlerde yarıya indirilmez. 10 Kasım'da öğrenciler, memurlar, emekçiler ve diğer işçiler tatilin olup olmadığını merak ediyor. Peki 10 Kasım 2023 resmi tatil mi?10 Kasım, yani atamızın öldüğü gün resmi bayramlarımızdan biri değildir. 10 Kasım 2022 Cuma günü hem çalışanlar, hem de memurlar çalışmaya devam edecek. Özel etkinlikler 10 Kasım'da sadece okullarda ve çoğu eğitim kurumunda gerçekleşecek. Bu işlevler tamamlandıktan sonra normal çalışma devam edecektir.10 Kasım resmi tatil olmadığı için ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu veya üniversitede eğitim devam ediyor. Çeşitli etkinlikler ve anma programları sadece 10 Kasım'da gerçekleşecek. Bundan sonra eğitim kaldığı yerden devam eder.Kamu veya özel bankalar 10 Kasım 2023 Cuma günü faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca çalışma saatleri de değişmeyecek. Yine banka şubelerini ziyaret ederek tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Özel ve kamu hastanesi 10 Kasım'da faaliyete başlayacak. Her halükarda hastane acil servisleri tatil olsun ya da olmasın yılın 365 günü açıktır. Ancak 10 Kasım günü diğer poliklinikler de çalışıyor.Adliye, borsa, müzeler, vergi daireleri, PTT, postane, noterler, sağlık ocakları ve özel kuruluşlar gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara vermeden devam edecek.