YAŞAM
01 Kasım 2022 - 16:45

10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma günü açık olan kurumlar

10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü işyerleri, çalışanlar ve memurlara yarım gün tatil mi? Banka, hastane, noter, üniversite, sağlık merkezi, vergi dairesi, borsa ve belediyeler 10 Kasım’da açılacak mı? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Konuyla ilgili daha fazla detaya sahip olmak ve sorulara yanıt bulmak için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 16:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma günü açık olan kurumlar


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de öldü. O zamandan beri her yıl 10 Kasım Ulusal Yas Günü ilan edildi. Ülke genelinde 10 Kasım'ı kapsayan Atatürk Haftası kutlanmakta, ilke ve inkılapları anlatılmakta, konuşmaları radyo ve televizyonlarda kendi sesiyle yayınlanmakta, Atatürk'ü konu alan filmler gösterilmektedir. 10.-16.11. ilgili hafta denir Her yıl 10 Kasım saat 09:05'te Atatürk'e saygı için sirenlerle 2 dakikalık saygı duruşu yapılır. Bundan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bayraklar hariç, ülkemizin resmi kurumlarının tüm bayrakları yarıya indirilecektir. Anıtkabir bayrakları diğer günlerde yarıya indirilmez. 10 Kasım'da öğrenciler, memurlar, emekçiler ve diğer işçiler tatilin olup olmadığını merak ediyor. Peki 10 Kasım 2023 resmi tatil mi?

10 KASIM 2023 CUMA RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, yani atamızın öldüğü gün resmi bayramlarımızdan biri değildir. 10 Kasım 2022 Cuma günü hem çalışanlar, hem de memurlar çalışmaya devam edecek. Özel etkinlikler 10 Kasım'da sadece okullarda ve çoğu eğitim kurumunda gerçekleşecek. Bu işlevler tamamlandıktan sonra normal çalışma devam edecektir.

10 KASIM 2023 OKULLAR TATİL Mİ?



10 Kasım resmi tatil olmadığı için ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu veya üniversitede eğitim devam ediyor. Çeşitli etkinlikler ve anma programları sadece 10 Kasım'da gerçekleşecek. Bundan sonra eğitim kaldığı yerden devam eder.

10 KASIM 2023 BANKALAR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Kamu veya özel bankalar 10 Kasım 2023 Cuma günü faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca çalışma saatleri de değişmeyecek. Yine banka şubelerini ziyaret ederek tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK MI?

Özel ve kamu hastanesi 10 Kasım'da faaliyete başlayacak. Her halükarda hastane acil servisleri tatil olsun ya da olmasın yılın 365 günü açıktır. Ancak 10 Kasım günü diğer poliklinikler de çalışıyor.

DEVLET DAİRELERİ 10 KASIM'DA AÇIK MI?

Adliye, borsa, müzeler, vergi daireleri, PTT, postane, noterler, sağlık ocakları ve özel kuruluşlar gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da bankalar, PTT’ler açık mı, memurlar tatil mi? 24 Nisan'da açık olan kurumlar
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da bankalar, PTT’ler açık mı, memurlar tatil mi? 24 Nisan'da açık olan kurumlar
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı tarihleri 2022
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı tarihleri 2022
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022 araçlara göre geçiş ücretleri
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022 araçlara göre geçiş ücretleri
Son Haberler
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir?
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler...
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir? Ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemleri
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim...
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası altın, dolar ne olur?
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası...
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar,...
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta...
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da bankalar, PTT’ler açık mı, memurlar tatil mi? 24 Nisan'da açık olan kurumlar
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da...
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı tarihleri 2022
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı...
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022 araçlara göre geçiş ücretleri
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022...
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler...
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve...