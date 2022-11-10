10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün 84. yıldönümünde en anlamlı fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Ulu Önderimizi saygı ve minnetle anarken her yıl hüzün içerisinde geçen bu günün en güzel fotoğrafları belli oldu. İşte 10 Kasım’da paylaşabileceğiniz en anlamlı fotoğraflar…
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:17
10 Kasım'a özel en güzel fotoğraflar yayınlandı! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü fotoğrafları 2022
2022 yılında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün 84. yıldönümü kutlanıyor. 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini kapatan Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel ülkeyi bizlere armağan bıraktı. Her yıl 10 Kasım’da Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım’a özel en anlamlı fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz.
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:17
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir