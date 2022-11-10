10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?







10 Kasım’da bankalar, PTT, tapu daireleri açık mı?







10 Kasım’da EFT, havale, FAST işlemi yapılır mı?

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümünde tüm Türkiye’de anma törenleri düzenlenecek. Saat 9’u 5 geçe her yerde aynı anda sirenler çalınacak ve bir dakikalık saygı duruşuna geçilecek. 10 Kasım bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım’da bankalar, PTT, tapu daireleri, borsa açık mı merak ediliyor. 10 Kasım ile ilgili araştırmalar devam ederken akıllarda en çok soru işareti yaratan okulların tatil olup olmadığıydı. 10 Kasım’ın resmi tatiller takviminde yer almaması nedeniyle okullar açık olacak.10 Kasım gününün arama trendlerinde bankalar, borsa, PTT’ler açık mı soruları yer alıyor. 10 Kasım’da Anıtkabir’de başlayacak ziyaretler ile anma etkinlikleri başlayacak ve Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için binlerce kişi Anıtkabir’e akın edecek. 10 Kasım gününün resmi tatil olmaması nedeniyle bankalar, PTT, tapu daireleri ve borsalar normal çalışma düzenine devam edecek. Buna göre bu kurumlar için tatil ya da yarım gün olması söz konusu olmayacak.10 Kasım günü resmi tatil değil. Bu sebeple hem özel bankalar hem de kamu bankalarının hepsi açık olacak. Buna ek olarak internet üzerinden gerçekleştirilecek EFT, havale ve FAST işlemleri de normal düzeninde devam edecek. Vatandaşlar bu kurumların normal mesai saatlerinde fatura ödeme, hesap açtırma gibi tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca Borsa İstanbul da hizmet vermeyi sürdürecek.