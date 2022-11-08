10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022







10 Kasım Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?







Anıtkabir’e nasıl gidilir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında bir kez daha anılacak. 10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk’ü ziyaret etmek isteyen kişiler soluğu Anıtkabir’de alacak. 10 Kasım’da Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor merak edilirken ziyaret saatleri ortaya çıktı.Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’e gidecek. Atatürk’ü ziyaret etmek isteyen kişiler Anıtkabir’in ziyaret saatlerini merak ediyor. Anıtkabir resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile Anıtkabir’in kaçta açılıp kaçta kapanacağı belli oldu.10 Kasım günü Anıtkabir saat 21.00’e kadar açık olacak. Vatandaşlar sabah saat 09.00’dan akşam 21.00’e kadar Anıtkabir’i ziyaret edebilecekler. Anıtkabir, 10 Kasım 2022 Perşembe günü Resmi Tören’in sona ermesi ardından 21.00’e kadar halkın ziyaretine açık bulundurulacak. Anıtkabir ziyaret saatleri 2022 Anıtkabir ziyaret saatleri yılın üç döneminde farklı saatlerde açıktır. Buna göre Anıtkabir ziyaret saatleri şu şekilde: 01 Şubat – 14 Mayıs: 09:00 – 16:30 15 Mayıs – 31 Ekim: 09:00 – 17:00 01 Kasım – 31 Ocak: 09:00 – 16:00 Anıtkabir, 10 Kasım günü ise diğer ziyaretlerinden bağımsız olarak saat 21.00’e kadar ziyarete açıktır.Anıtkabir’e gitmek isteyen birçok kişi adres bilgileri ve yol tarifini araştırıyor. Kızılay Metro istasyonundan Ankaray’a binerek Anadolu Bulvarı durağında inilir. Anıtkabir Anadolu Bulvarı eski adıyla Tandoğan meydanına yürüme mesafesindedir. Anıtkabir’e kadar giden EGO, halk otobüsü ve dolmuş servisleri de bulunmaktadır.