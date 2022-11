'10 Kasım herhangi bir tarih değil' diyen ADD, Anıtkabir'de Erdoğan aleyhine yapılan sloganı affetmedi!

"10 KASIM TARİHİ HERHANGİ BİR TARİH DEĞİL"











ADD, Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünde Anıt Kabir'de düzenlenen resmi törende "Her yerde Tayyip Erdoğan, her yerde Erdoğan" sloganları atan bir grup kişiye suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Anıtkabir komutanlığının "görevlerini kötüye kullandığı" iddia edildi. Suç duyurusunda ayrıca, tören alanına tezahürat yapanları alarak diğer vatandaşların girişine izin vermeyen şahıslar hakkında da gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi.ADD, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, Genelkurmay'a bağlı Anıtkabir Komutanlığı'nın ilgili görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. ADD'nin savcılığa sunduğu dilekçesinde; sloganların içeriğinin önemsiz olduğu, tezahüratın yapıldığı yer ve zamanının öneminin buluduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti kurucu liderinin naaşının yer aldığı Anıtkabir’in diğer yerlerden ayrı bir yer olduğu ve 10 Kasım tarihinin de herhangi bir tarihle eş değerde olmadığı kaydedildi.Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Fiilin hadsiz tavrı bir yana, Anıtkabir tören alanı ile ilgili her türlü tedbiri alması gerekenin Anıtkabir komutanlıkları olduğu düşünüldüğünde, ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerine karışan görevlilerin de suçlu olduğu açıktır. Ayrıca Anıtkabir'deki resmi anma töreninde vatandaşların tören alanına girmesine izin verilmiyor. Bu itibarla taraftarların tören alanına kasten ve sistemli bir şekilde girdikleri ve resmi tören sırasında ilgili düzenlemelere göre girişlerinin yasak olduğu düşünülürse, orada bulunanların olması muhtemeldir. Bu kapsamda ffilin gerçekleştirenler hakkında başlatılan soruşturmanın genişletilerek tezahüratta bulunan şahısları tören alanına getirmiş olan ve yurttaşlar içeri alınmadığı süreçte onların orada bulunmalarını sağlayan şahıslarla ilgili de gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ederiz.”