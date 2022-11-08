GÜNDEM
08 Kasım 2022 - 11:24

10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım'da okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında tüm Türkiye'de anılacak. 10 Kasım resmi tatil mi, okullar, iş yerleri tatil mi sorusunun yanıtı haberimizde.

GÜNDEM
08 Kasım 2022 - 11:24
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10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım'da okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde bedenen aramızdan ayrıldı. Her yıl 10 Kasım günü saat 9’u 5 geçe tüm Türkiye’de hayat bir dakikalığına duruyor ve Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. 10 Kasım gününe kısa bir süre kala resmi tatil ve okul araştırmaları hız kazandı. Her yıl kafalarda karışıklık yaratan 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi gibi sorular bir kez daha yanıtlandı.

10 Kasım resmi tatil mi 2022?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. Yıl dönümü bu yılda tüm Türkiye’de anma törenleri ile karşılanacak. 10 Kasım’da anma törenlerinin yapılması ve 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte bu günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.



Türkiye, 10 Kasım Perşembe günü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84. Yılında bir kez daha anacak. Ancak 10 Kasım tarihi resmi tatiller takviminde yer almadığı için resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

10 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri açık mı?

10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatiller takviminde yer almadığı için resmi tatil değil. Bu nedenle okullar tatil ya da yarım gün olmayacak. Tüm eğitim ve öğretim kurumları normal düzende ve saatlerde eğitime devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde de resmi tatil söz konusu değildir. Ancak 10 Kasım günü saat 9’u 5 geçe tüm Türkiye’de aynı anda sirenler çalınarak Atatürk bir kez daha anılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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