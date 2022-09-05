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05 Eylül 2022 - 22:53

10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleden Galatasaray, 90+1'de bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.

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05 Eylül 2022 - 22:53
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10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü


Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens rakibinden sıyrılıp çaprazdaki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Günay topu güçlükle kornere çeldi.



11. dakikada Gaziantep FK soldan geldi. Hanousek'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Figueiredo vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Oliveira'nın pasında soldan hareketlenen Patrick van Aanholt kale sahası üzerine ortaladı. 2 savunmacının arasından Gomis vuruşunu yaptı ama top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç orta alandaki Maxim'i gördü. Bu futbolcunun pasında soldan ceza sahasına giren Sagal'ın çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 0-1

33. dakikada Abdülkerim'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen Oliveira yakın mesafeden kafayı vurdu ama kaleci Günay 2 hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yunus'un yerden ortasına Abdulkadir Parmak ayak koydu ama top Hanousek'in omuzundan kale sahasına geri döndü. Bu noktada yükselen Gomis kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oliveira önünü boşaltıp plase bir vuruş yaptı. Kaleci Günay son anda köşeye giden topu kornere tokatladı.

41. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Boey'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45. dakikada Abdülkerim'in hava topu mücadelesinde Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu futbolcuya ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Toreira topuk pasıyla Yunus Akgün'ü gördü. Genç futbolcunun plase vuruşunda kaleci Günay yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Gomis'in pasında soldan ceza sahasına giren Mertens, Ertuğrul Ersoy tarafından düşürülünce hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada topun başına geçen Gomis, penaltıyı kalecinin soluna doğru kullandı ama Günay Güvenç bu pozisyonda geçit vermedi.

83. dakikada soldan bindiren Patrick van Anholt ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Seferovic'in kafa vuruşunda Günay gole müsaade etmedi.

83. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Veliu, Nelsson'a çalımını atıp yerden vuruşunu yaptı ama Muslera topu kontrol etti.

90+1. dakikada Boey'in pasında topla buluşan Yunus'un şutunda kaleci Günay'dan topu Seferovic tamamladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Günay'dan dönerken, Kitsiou'ya çarpan top filelere gitti. 2-1

Stat: Nef
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Sergio Oliveira (Berkan Kutlu dk. 76), Torreira (Emre Akbaba dk. 86 ?), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Emin Bayram dk. 46), Dries Mertens (Barış Alper Yılmaz dk. 76), Gomis (Seferovic dk. 76)
Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul, Honousek, Kitsiou, Jevtovic, Maxim, Abdulkadir (Furkan Soyalp dk. 75), Mustafa Eskihellaç (Lazar Markovic dk. 59), Sagal (Veliu dk. 82 ?), Figueiredo (Pekhart dk. 59)
Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Sagal (dk. 27) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 36), Kitsiou (dk. 90+1 k.k.) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Abdülkerim (dk. 44) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Oliveira, Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray), Günay, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Kitsiou (Gaziantep FK)

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