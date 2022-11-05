10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusuna müjde! Borçları tek seferde silinecek

Milyonlarca borçlu vatandaş için Meclis’ten sevindiren karar çıktı. Borcu nedeniyle icralık olanlar yapılacak düzenlemeyi yakından takip ediyor. Meclis’te yapılan görüşmeler sonucunda ekonomiye ilişkin teklifler kabul edildi. Bu düzenleme ile kredi kartı, çek senet borçluları ne olacak, kara listeden çıkacaklar mı? İşte merak edilen soruların yanıtı…
Milyonlarca borçluya müjde!Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vatandaşların merakla beklediği torba yasayı kabul etti. Buna göre ilk olarak öğrencilerin kabusu haline gelen öğrenim kredisi yani KYK borçlarının faizleri silinecek. Bu karar ile kredi almaya devam edenlerde 9.6 milyar, geri ödemesi başlayan borçlularda da yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar liralık borcun silinmesi söz konusu olacak.
2023 sonuna kadar uzatıldı
Çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getiriliyor. Arıca Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) ise 2023 yılının sonuna kadar uzatılacak. Meclis’ten çıkan kararlardan biri de borcu olan vatandaşlara oldu. Vatandaşların elektrik, doğalgaz ve telefon borçları nedeniyle açılan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylelikle 2 bin liraya kadar borcu olan ve icra takibine düşen kişiler borçlarından arındırılacak.