EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 18:57

10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusuna müjde! Borçları tek seferde silinecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasaya göre, yaklaşık 10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusunun borçları silinecek.

EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 18:57
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10 milyon kredi ve kredi kartı borçlusuna müjde! Borçları tek seferde silinecek


Milyonlarca borçlu vatandaş için Meclis’ten sevindiren karar çıktı. Borcu nedeniyle icralık olanlar yapılacak düzenlemeyi yakından takip ediyor. Meclis’te yapılan görüşmeler sonucunda ekonomiye ilişkin teklifler kabul edildi. Bu düzenleme ile kredi kartı, çek senet borçluları ne olacak, kara listeden çıkacaklar mı? İşte merak edilen soruların yanıtı…

Milyonlarca borçluya müjde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vatandaşların merakla beklediği torba yasayı kabul etti. Buna göre ilk olarak öğrencilerin kabusu haline gelen öğrenim kredisi yani KYK borçlarının faizleri silinecek. Bu karar ile kredi almaya devam edenlerde 9.6 milyar, geri ödemesi başlayan borçlularda da yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar liralık borcun silinmesi söz konusu olacak.

2023 sonuna kadar uzatıldı



Çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretlerine vergi istisnası getiriliyor. Arıca Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) ise 2023 yılının sonuna kadar uzatılacak.

Meclis’ten çıkan kararlardan biri de borcu olan vatandaşlara oldu. Vatandaşların elektrik, doğalgaz ve telefon borçları nedeniyle açılan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylelikle 2 bin liraya kadar borcu olan ve icra takibine düşen kişiler borçlarından arındırılacak.

borç

10 milyon kişi kara listeden çıkıyor

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa ile kredi, kredi kartı ve çek senet borcunu 1 Temmuz 2023 tarihinden önce ödeyenler veya yapılandırılanlar bankaların kara listesinden çıkarılacak. Yapılan düzenleme ile toplam 10 milyon kişinin kredi sicilinin temizlenmesi bekleniyor.

Ayrıca işverenler tarafından çalışanlara yönelik elektrik, doğal gaz ve diğer giderlere karşılık olarak 30 Haziran 2023 tarihinde kadar ilave olarak yapılan ve aylık bin TL’yi aşmayan ödemeler de vergiden düşürülecek.

Yasa ile hem KYK’ya borçlu öğrencilerin hem de kredi kartı borçlularının borç yüklerinin bir bölümü üzerlerinden alınacak. 2 bin lirayı geçmeyen borçları nedeniyle icra takibine düşen ve bankaların kara listesine düşen kişilerin bu mağduriyetleri giderilecek. Öte yandan kredi ve kredi kartı borcu maddesinden yararlanabilmek için borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemiş ya da yapılandırmış olmaları gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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