10 yaşındaki Gizem, Ordu'da akıntıya kapılıp boğuldu! Cenazede gözyaşları sel oldu

Korkunç olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Çakmak ailesinin 10 yaşındaki kızları Gizem Çakmak, ablası K.Ç. (13) ve kuzeni U.Ç. (6) ile birlikte serinlemek istedi ve denize girdi. Bir süre suda yüzen ve oynayan çocuklar akıntıya kapıldılar ve sürüklenmeye başladılar.
O sırada çocukların sürüklendiğini gören Köse Erkal, suya girdi ve K.Ç. ile U.Ç.'yi akıntıdan kurtardı. 10 yaşındaki Gizem Çakmak ise bir anda gözden kayboldu. hemen arama kurtarmaya durum bildirildi. Kısa sürede bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, Polis Su Altı Arama ekipleri sevk edilirken Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri de desteğe geldi.
Küçük kız için arama kurtarma çalışması başlatan ekipler Gizem'i akıntıda ararken, sahilde bulunan vatandaşlar da suya girdiler ve ele ele tutuşarak insan zinciri oluşturdular ve küçük kızın aranmasına yardım ettiler.
2 saat sonra Gizem'in cansız bedenine ulaşıldıYapılan arama kurtarma çalışmalarında Gizem Çakmak, yaklaşık 2 saat sonra baygın halde suyun içinde çıkarıldı. Hemen ambulansa alınan küçük kız ilk müdahale sonrası hasteneye kaldırıldı. Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gizem, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
Boğulma tehlikesi atlatan K.Ç. ile U.Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Gizem Çakmak'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Gizem için Gülyalı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınırken cenazeye AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile birlikte Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'de katıldı. Gizem Çakmak'ın annesiyle babası gözyaşlarına hakim olamazken annesinin kızının tabutuna sarılma anı yürekleri dağladı.