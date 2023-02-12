















DEVLETTEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN İDARİ İZİN

10 yaşından küçük çocuğu olan aileler dikkat! O tarihe kadar başlamayacak: Az önce duyuru yapıldı. Devlet çocuklu aileleri idari izinli sayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen talimat ile birlikte idari izne ilişkin merak edilenler ve diğer detaylar merak ediliyor.2023 yılı gerek eğitim alanında yine çok sıkıntılı bir dönem oldu. Okullar Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle kapatıldı. İki haftalık tatil sürecine giren eğitim sürecinde de devlet tarafından da kararlar alındı. Kahramanmaraş depreminin tüm yurdu etkisi altına alması, olağanüstü hal ilan edilmesi ve tüm kurumların işleyişlerinin yavaşlaması, herkesin Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle tüm dikkatlerin orada yoğunlaştığı belirtildi. Alınan bir dizi kararlar neticesinde, 10 yaşından küçük çocuğu bulunan aileler için de idari izin seçeneği getirildi. Olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz şu zamanlarda kamuda çalışan aileler için getirilen idari izne ilişkin detaylar da merak edilmeye başlandı. Ayrıntılar haberimizde...Devlet tarafından kamuda çalışan 10 yaşından küçük çocuğu olan ailelere için idari izin verilecek. Yapılan açıklama ile birlikte tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ulusal felaket nedeniyle pek çok kurumda küçük çocuğu bulunan aileler için idari izin getirildi. Yapılan açıklama ile birlikte 10 yaşından küçük çocuğu bulunanlar, mülki amirinin onayı ile birlikte 20 şubat tarihine kadar idari izinli sayılıp ödeme alabilecek. Bu izin süresi okullar açılına kadar sürecek. Kamuda çalışanları kapsayan bu yardım ödemesi, devlet sanatçılarını da kapsayacak. Özel sektör çalışanları ise bu izin süresinden yararlanamayacak.