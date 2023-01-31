10 yılda bir gelen kampanya! Bu banka müşterilerine 5000 TL hoş geldin hediyesi verecek! Bunu yapana 5 dakika sonra ödeniyor!

Enpara, Şirketim uygulamasını kullanan işletme sahipleri için yeni bir kampanya düzenleyerek 5 bin TL’ye kadar para hediyesi verebileceğini duyurdu.
ENPARA ŞİRKETİM UYGULAMASINDA TAVSİYE KAMPANYASINDAN NASIL YARARLANILIR?
Dijital bankacılık sektöründe ciddi bir değişim sağlayan Enpara, mevcut müşterileri için kullanıcılarının çevresindeki kişilere uygulamanın tavsiyesini yapmalarını ödüllendirmeyi amaçlayan bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Ocak ayının en kazançlı kampanyalarından birisi olan Enpara Şirketim Tavsiye Kampanyası, mevcut müşterilere 5 bin TL’ye kadar ödül kazanmasını sağlıyor.
KAMPANYA NE ZAMANA KADAR AKTİF OLACAK? KAMPANYANIN SINIRLARI NELER?
Enpara tarafından düzenlenen kampanya sene sonuna kadar başvurulara açık olacak. Kampanya kapsamında, Enpara Şirketim uygulamasını tavsiye eden mevcut müşterilere 5 bin TL’ye kadar para hediyesi verilecek. Ayrıca, tavsiye sonrasında bir ay içerisinde POS, günlük hesap ya da kredi
kartı ürünlerinden birisinin kullanılmasını sağlayan her yakın için de 100 TL değerinde ödül tanımlanacak. Kampanya, 50 kişiye kadar sınırlı olacak.
TAVSİYE İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
Enpara, Şirketim uygulamasına giriş yapan mevcut müşterilerin kampanyaya katılmak için Bizi Tavsiye Edin sekmesine tıklaması gerekiyor. Sonrasında ise Tanıdım işletmelere seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Oluşturulan linkin Paylaş butonu aracılığı ile WhatsApp, e- posta ya da SMS aracılığı ile işletme sahipleri ile paylaşılması gerekiyor. Enpara, kampanya katılımından sonra ödül kazanımlarının 7’inci gün itibari ile hesaplara aktarılacağını bildirdi. Enpara Şirketim uygulaması kullanan işletme sahipleri, bu kampanya ile karşılıksız destek almak için fırsat yakalayabiliyor. Aynı zamanda, Enpara Şirketim aracılığı ile yapılan EFT ve havale işlemleri için ücret alınmıyor, POS ve kredi kartı ürünleri için de aidat talep edilmiyor. Enpara, mevcut müşterilerine sunduğu kampanya ile işletme sahiplerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmış durumda.