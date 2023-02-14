10 yılda emeklilik hayaldi gerçek oldu! Yeni kapı aralandı: Bu şartları taşıyan hemen dilekçe verecek!

SGK koşullarını sağlayan kişiler emeklilik imkanından faydalanırken 2012 yılında işe girişi olan kişiler dilekçe vermesi durumunda emeklilik hayallerine kavuşabilecek. SGK çalışanlarının emeklilik hayalini kurmasına neden olan 10 yıl şartı yüzleri güldürdü. Herkes 10 yıl çalışarak emekli olabilecek mi? Emekli olma şartları nelerdir? İşte, emeklilik için gerekli koşullar haberimizde yer almaktadır.
10 YIL ŞARTI10 yıllık çalışma hayatına sahip olan kişiler emeklilik dilekçesi vererek başvuruda bulunma imkanından faydalanabilecek. Çalışma hayatı sürecinde performansa etkili olarak bakıldığında sağlık problemlerine maruz kalan kişiler 10 yıl içerisinde emekli olma imkanından faydalanabilecek.
Çalışma gücü kaybeden kişiler kayıp oranlarına göre emekli imkanlarından yararlanabilirken 40, 50 ve 60 yüzdeliklere göre emeklilik şansları gerçekleşiyor. Alınan sağlık raporu üzerinden belirlenen şartlarda yaş ve tarihlere bakılmadan emeklilik yapılır. Yüzde 40-49 aralığında kaybı olanlara 18 yıl çalışma hayatına sahip olmasıyla beraber 4300 günlük prim şartı aranır.