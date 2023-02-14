YAŞAM
14 Şubat 2023 - 17:45

10 yılda emeklilik hayaldi gerçek oldu! Yeni kapı aralandı: Bu şartları taşıyan hemen dilekçe verecek!

Emekli olmak herkesin hayali haline gelirken 10 yılda emekli olmak için yeni düzenlemelere adım atıldı. Yıl şartına bakılmadan prim şartıyla 10 yılda emekli olmak için yeni adımlar atıldı. Emeklilikte 10 yıl şartı nedir, kimler faydalanabilir?

YAŞAM
14 Şubat 2023 - 17:45
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10 yılda emeklilik hayaldi gerçek oldu! Yeni kapı aralandı: Bu şartları taşıyan hemen dilekçe verecek!
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SGK koşullarını sağlayan kişiler emeklilik imkanından faydalanırken 2012 yılında işe girişi olan kişiler dilekçe vermesi durumunda emeklilik hayallerine kavuşabilecek. SGK çalışanlarının emeklilik hayalini kurmasına neden olan 10 yıl şartı yüzleri güldürdü. Herkes 10 yıl çalışarak emekli olabilecek mi? Emekli olma şartları nelerdir? İşte, emeklilik için gerekli koşullar haberimizde yer almaktadır.

10 YIL ŞARTI

10 yıllık çalışma hayatına sahip olan kişiler emeklilik dilekçesi vererek başvuruda bulunma imkanından faydalanabilecek. Çalışma hayatı sürecinde performansa etkili olarak bakıldığında sağlık problemlerine maruz kalan kişiler 10 yıl içerisinde emekli olma imkanından faydalanabilecek.



10 yıl emekli olma şartları

Çalışma gücü kaybeden kişiler kayıp oranlarına göre emekli imkanlarından yararlanabilirken 40, 50 ve 60 yüzdeliklere göre emeklilik şansları gerçekleşiyor. Alınan sağlık raporu üzerinden belirlenen şartlarda yaş ve tarihlere bakılmadan emeklilik yapılır. Yüzde 40-49 aralığında kaybı olanlara 18 yıl çalışma hayatına sahip olmasıyla beraber 4300 günlük prim şartı aranır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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