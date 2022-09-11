MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 18:19

'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz reklamının minik yıldızı görenler şaşırıp kalıyor!

Görenler tanıyamıyor. Bir zamanların ünlü çocuk yıldızının geçirdiği değişim herkesi şaşırttı. Ekranlarda sevimliliğiyle damgasını vuran çocuk yıldızlardan “on yüz milyon baloncuk yuttum” diyen Seda Renda’nın şu anki halini görenler inanamıyor. Daha 5 yaşındayken o zamanların ünlü içecek markasına ait bir reklamın yüzü olan ve söyleyemediği cümleyle herkesin ilgisini çekmişti. Pembe mayo, güneş gözlüğü, kıvırcık saçı ve yanında yer alan beyaz ayısıyla reklamda oynayan “on yüz milyon baloncuk yuttum” repliğiyle herkesin hafızasında yer edinen şu zamanlarda bambaşka bir yaşama sahip. Los Angeles’ta Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Seda Renda 19 yaşına bastığında aynı reklamda bir daha rol alsa da eski popülerliğini elde edemedi. Evlenerek çocuk sahibi olan Seda Renda oldukça değişim geçirdi. İşte bir zamanların çocuk yıldızı Seda Renda’nın son hali…

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 18:19
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'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz reklamının minik yıldızı görenler şaşırıp kalıyor!


Görenler tanıyamıyor. Bir zamanların ünlü çocuk yıldızının geçirdiği değişim herkesi şaşırttı.

seda renda



Ekranlarda sevimliliğiyle damgasını vuran çocuk yıldızlardan “on yüz milyon baloncuk yuttum” diyen Seda Renda’nın şu anki halini görenler inanamıyor.

seda renda

Daha 5 yaşındayken o zamanların ünlü içecek markasına ait bir reklamın yüzü olan ve söyleyemediği cümleyle herkesin ilgisini çekmişti.

Pembe mayo, güneş gözlüğü, kıvırcık saçı ve yanında yer alan beyaz ayısıyla reklamda oynayan “on yüz milyon baloncuk yuttum” repliğiyle herkesin hafızasında yer edinen şu zamanlarda bambaşka bir yaşama sahip.

seda renda

Los Angeles’ta Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Seda Renda 19 yaşına bastığında aynı reklamda bir daha rol alsa da eski popülerliğini elde edemedi.

Evlenerek çocuk sahibi olan Seda Renda oldukça değişim geçirdi. İşte bir zamanların çocuk yıldızı Seda Renda’nın son hali…

seda renda

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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