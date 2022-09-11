'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz reklamının minik yıldızı görenler şaşırıp kalıyor!













Görenler tanıyamıyor. Bir zamanların ünlü çocuk yıldızının geçirdiği değişim herkesi şaşırttı.Ekranlarda sevimliliğiyle damgasını vuran çocuk yıldızlardan “on yüz milyon baloncuk yuttum” diyen Seda Renda’nın şu anki halini görenler inanamıyor.Daha 5 yaşındayken o zamanların ünlü içecek markasına ait bir reklamın yüzü olan ve söyleyemediği cümleyle herkesin ilgisini çekmişti. Pembe mayo, güneş gözlüğü, kıvırcık saçı ve yanında yer alan beyaz ayısıyla reklamda oynayan “on yüz milyon baloncuk yuttum” repliğiyle herkesin hafızasında yer edinen şu zamanlarda bambaşka bir yaşama sahip.Los Angeles’ta Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Seda Renda 19 yaşına bastığında aynı reklamda bir daha rol alsa da eski popülerliğini elde edemedi. Evlenerek çocuk sahibi olan Seda Renda oldukça değişim geçirdi. İşte bir zamanların çocuk yıldızı Seda Renda’nın son hali…