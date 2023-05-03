100 binden fazla sivil çatışmadan kaçtı...Sudan felaketle karşı karşıya!













Yetkililer, çatışmalar sona ermezse 'tam anlamıyla bir felaket' olacağı konusunda uyardı. Sudan içinde 334 bin kişi daha yerinden edildi. Başkent Hartum'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmalar sürüyor. Savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak için diplomatik çabalar artırılıyor.Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı ordu ve RSF'nin 4 Mayıs'tan itibaren yedi günlük yeni bir ateşkes konusunda "prensipte" anlaştıklarını ve müzakerelere temsilci gönderme sözü verdiklerini söyledi.Görüşmeler gerçekleşirse, çatışma başladığından beri iki taraf arasındaki ilk görüşme olacak.