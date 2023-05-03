DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:27

100 binden fazla sivil çatışmadan kaçtı...Sudan felaketle karşı karşıya!

Birleşmiş Milletler, 15 Nisan'da rakip güçler arasında şiddetli çatışmaların başlamasından bu yana 100 binden fazla insanın Sudan'ı terk ettiğini söyledi.

DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
100 binden fazla sivil çatışmadan kaçtı...Sudan felaketle karşı karşıya!


    Yetkililer, çatışmalar sona ermezse 'tam anlamıyla bir felaket' olacağı konusunda uyardı. Sudan içinde 334 bin kişi daha yerinden edildi. Başkent Hartum'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmalar sürüyor. Savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak için diplomatik çabalar artırılıyor.

Sudan



    Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı ordu ve RSF'nin 4 Mayıs'tan itibaren yedi günlük yeni bir ateşkes konusunda "prensipte" anlaştıklarını ve müzakerelere temsilci gönderme sözü verdiklerini söyledi.

    Görüşmeler gerçekleşirse, çatışma başladığından beri iki taraf arasındaki ilk görüşme olacak.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ