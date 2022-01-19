GÜNDEM
19 Ocak 2022 - 22:49

100'den fazla ilaca yüzde 36 zam geliyor!

GÜNDEM
19 Ocak 2022 - 22:49
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100'den fazla ilaca yüzde 36 zam geliyor!
Bir süredir Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamalarda eczanelerde bazı ilaçların teminleri konusunda sıkıntılar yaşandığı bildiriliyordu. Açıklamalarda ayrıca döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle de bazı ilaç fiyatlarında zam gelebileceği belirtilmişti.




İLACA YÜZDE 36 ZAM!




Şubat ayının ilk haftasında itibaren geçerli olacak olan yeni zamlı fiyatların etkilediği ilaç listesi ise şöyle:


EDİTOR
Elvan
Elvan
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