Finans
11 Eylül 2022 - 01:03

100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre ödenecek doğal gaz faturası hesaplama

Son günlerin en çok gündeminde olan konulardan biri de doğal gaza yapılan zamlar oldu. Peki evlere gelen doğal gaz faturaları ne kadar etkilendi? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
11 Eylül 2022 - 01:03
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100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre ödenecek doğal gaz faturası hesaplama
Vatandaşları en çok sıkıntıya sokan durumlardan biri olan doğal gaz zamları kış ayının yaklaşmasıyla daha çok düşündürmeye başladı. Peki Eylül ayının başında yapılan zamdan sonra faturalar ne kadar etkilenecek? Evlerin doğal gaz faturaları ne kadar gelecek? Doğal gaz zammı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eylül doğal gaz zammı

Eylül ayının başında doğal gaza yüzde 25 zam yapıldığı öğrenilmişti. İstanbul ili olarak düşünüldüğünde metreküp başına 4.94 TL düşerken, zam geldikten sonraki hali metreküp başına 5.95 TL oldu. 100 metrekarelik bir evde oturan aile için düşünüldüğünde aylık olarak 10 metreküp doğal gaz kullanılması halinde günlük 59.50 TL doğal gaz harcanmış olacak ve aylık doğal gaz faturası 1.785 TL gelecek. Zam gelmeden önce 1.482 TL olan fatura ise 2021 senesinin Eylül ayında 627 TL civarı geliyor olacaktı. Ankara için düşünüldüğünde ise Eylül başında yapılan doğal gaz zammı öncesi metreküp başı 4.37 TL olan doğal gaz fiyatı zam sonrasında 5.35 TL olarak belirlendi. 100 metrekarelik bir evde yaşayan aile için hesaplandığında günlük 10 metreküp doğal gaz kullanımı sağlanırsa günlük fatura bedeli 53.50 TL olurken aylık doğal gaz faturası 1.605 TL olarak gelecek. Zam gelmeden önceki fatura 1.311 TL iken 2021 senesinin Eylül ayında fatura 618 TL olarak geliyordu.

Doğal Gaz Zammı Sonrası Faturalar Nasıl Etkilendi

Doğal gaz yardımı

Doğal gaza üst üste gelen zamlar sonrasında vatandaşlar doğal gaz desteği ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla oluşturulan projeye başvuru 5 Eylül tarihinde başlatıldı. Doğal gaz desteği için e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuru yapılabiliyor. Başvurular kimlik ile oluşturulacak. Edinilen bilgilere göre doğal gaz desteği 1.6 milyon kişi için sağlanacak ve 1 milyar TL olarak düşünüldü. Doğal gaz desteklerinin Ağustos ayı için ödemelerinin 7 Eylül tarihinde yapıldığı da öğrenildi. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla elektrik desteği ve okulların açılmasıyla birlikte eğitim harcamaları için de destek projeleri yürütüldüğü biliniyor. Bu projelerin başvuruları da e-Devlet üzerinden şahıs kimlikleriyle birlikte yapılıyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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