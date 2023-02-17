100 yılın en büyük depremi sonrası herkes hazırlıyor! Deprem çantasının olmazsa olmazları tek tek listelendi: Hayatta kalmanın rehberi olacaklar!







DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANMALI







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlarla etkili oldu. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrasında insanlar tekrar bir deprem yaşanırsa ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki deprem çantası nasıl olmalı? Deprem çantasının içine öncelikli olarak neler koyulmalı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman illerinde büyük yıkımlara sebep olan deprem sonrasında ülkedeki diğer insanları da endişe sardı. Olası bir deprem yaşanması durumunda insanlar ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. İnsanların deprem öncesinde alması gereken önemli önlemlerden biri de deprem çantasını eksiksiz şekilde hazırlamak. Ülke genelinde birçok evde deprem çantası hazırlıkları devam ediyor.Deprem çantası hazırlarken önceliklerden biri gıda ürünleri yer alıyor. Deprem çantasında olası kötü durumlarda faydalanabilmek için su ve gıda ürünlerinin unutulmadan koyulması ve gıdaların enerjileri yüksek ürünler olmasına dikkat edilmeli. Gıda olarak konserve, kuru meyve, paketli bisküvi, meyve suyu gibi ürünler tercih edilebilir. Yaşanılan mevsime uygun olarak kıyafetlerin de deprem çantasında bulundurulması epey önemli. Yağmurluk, iç çamaşırı, çorap, termal kıyafetler tercih edilebilir. Aynı zamanda önemli olan diğer ürünler de ıslak mendil, maske, diş fırçası, sabun, çöp poşeti, tuvalet kağıdı, hijyenik ped, dezenfektan gibi hijyen ürünleri olarak yer alıyor. Deprem çantanızın içine sizin için önemli olan belgeleri koymanız da önemli konular arasında. Banka cüzdanı, sağlık raporu, zorunlu deprem poliçesi, ruhsat, pasaport gibi önemli belgelerinizi çantanızda bulundurmanız gerekiyor. Deprem çantasında el feneri ve düdük bulundurmak, battaniye, not defteri, koli bandı, şarj cihazı koymak önemlidir. Kronik hastalığı olan insanların düzenli kullandıkları ilaçlarını da deprem çantalarında bulundurması gerekiyor.