100 yılın felaketinde can kaybı arttı! 99 depremini ikiye katladı: AFAD son sayıyı duyurdu







AFAD DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISINI DUYURDU!







DEPREM BÖLGELERİNDEN TAHLİYE EDİLEN KİŞİ SAYISI YÜZBİNLERİ AŞTI

BÖLGEDE KURULAN ÇADIR SAYISI 301.289

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından AFAD, hayatını kaybedenlerin toplam sayısını duyurdu. 1999 Düzce depreminden daha kötü sonuçları olan bu depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. 7.8 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sonucunda 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi. Yüzbinlerce bine kullanılamaz hale geldi. İşte son rakamlar...Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD, yaşanan felaketin 16. gününde son rakamları açıkladı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye'de toplam can kaybının 42.310'a ulaştığını bildirdi.Bölgede arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam eden AFAD, deprem bölgesinden toplamda 448.018 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi. AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personellerinin oluşturduğu 14.740 personelin de arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. Öte yandan bölgede ekskavatör, çekici, vinç ve dozer gibi 13.700 aracın da bölgede faaliyet gösterdiği aktarıldı.Deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 301.289, konteynerlerin sayısının ise 6.375 olduğu kaydedildi. Toplam olarak vatandaşlara 3.354.316 adet battaniye tahsis edildi. Hali hazırda bölgede toplam 375 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracının görev yaptığı, 55.785.367 sıcak yemek, 9.487.845 çorba, 13.465.878 kumanya ve paketli gıda, 27.059.350 su, 60.377.166 ekmek, 3.189.954 içecek dağıtımın gerçekleştirildiği bilgisi verildi.