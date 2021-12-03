100 yıllık altın saatin fiyatı dudak uçuklattı













Uzun yıllardır antikacılık yapan Nuri Yıldırım, uzun uğraşlar vererek elde ettiği 100 yıllık 18 ayar altından yapılmış saati rekor fiyatla satışa çıkarttı. Saatin fiyatı dudak uçuklatırken, 100 yıllık saat alıcısını bekliyor.10 bin dolardan satışa çıkan İsviçre menşeli altın saatin kasası ve kordonu tamamen altın yapılmış .Antikacının dükkanında en nadide ürün olan saat meraklılarını bekliyor. 10 bin dolar verecek olan 100 yıllık altın saatin sahibi olacak.Dede mesleği yapan Nuri Yıldırım, "20 yıldır antika alıp satıyorum. En son elime 100 yıllık 18 ayar altından yapılmış bu saat geçti. Saatin kordonu ve kasası 80 gram altından yapılmış. Çok nadide bir parça. Bu saati 10 bin dolardan satışa çıkarttım, meraklılarını bekliyor" dedi.