1000 Birikmiş parası olanlar hemen kuyumcuya koşsun! İslam Memiş altını ucuza almanın formülünü açıkladı!







Sertifikalı Altın







İran'dan Ucuz Altın için Van

Hurda Altın

Diğer Seçenekler

FED Faiz Oranları

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, indirimli fiyatlarla nasıl altın alınabileceğine dair değerli bilgiler paylaştı. Memiş, geçtiğimiz günler içerisinde hazırlamış olduğu açıklamada, bankayı zarara uğratmadan altın almak isteyenler için 5 formül açıkladı.Memiş'e göre, sertifikalı altın alış veriş işlemlerinde komisyon ödemeleri gibi ek maliyetler bulunmuyor. Kolay saklanabilmesi nedeni ile uzman isimler tarafından tavsiye edilen sertifikalı altın, yüzde sıfır stopaj imkânı da sunuyor.Toptan altın, İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem gibi çeşitli yerlerden, altın madenciliği yapan firma ve internet e-ticaret sitelerinden satın alınabilir. Bu tür alımlarda altın miktarına göre indirimli fiyatlar uygulanabilir. Türkiye'de Van, İran'dan ucuz altın için tercih edilen seçenekler arasında.Daha da uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için hurda altın diğer altın türlerine göre çok daha az fiyata satın alınabilir. Bunun nedeni ise henüz işçilik uygulanmamış olması. İnsanların, kuyumculara sattığı altınlar hurda fiyatına satın alınıyor ve atölyelerde yeniden işleniyor.Memiş, altının nereden alınacağı düşünülürken yatırımın süresinin de dikkate alınmasını tavsiye ediyor. Eğer uzun vadeli bir yatırım düşünülüyorsa kuyumcu tercih ediliyor. Ancak alım ve satım yapılacaksa bankadan almak daha kârlı olacaktır.ING Bank uzmanları da altın piyasasını değerlendirerek, altının yılın ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşabileceğini belirttiler. Fed politikasının orta vadede altın için kilit önemde olması bekleniyor. Mayıs ayında 25 baz puanlık son bir artırım yapılması ve Fed fonları faiz aralığının % 5-5,25'te bırakılması bekleniyor. Faiz indirimleri muhtemelen 2023'ün ikinci yarısının teması olacak ve Fed'in dördüncü çeyrekte faiz oranını 75 baz puan düşürmesi bekleniyor. Ayrıca reel getirilerin yılın ilerleyen dönemlerinde daha az politika faizlerini takip etmesi ve bunun da altın fiyatını desteklemesi bekleniyor.