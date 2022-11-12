EKONOMİ
12 Kasım 2022 - 16:14

1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak

9 Kasım itibarıyla çalışanlara 1000 TL ısınma yardımı verilmesinin yolu açıldı. Isınma yardımıyla ilgili detaylar açıklanırken bu ihlali yapanların istisna hakkı elden gidiyor.

EKONOMİ
12 Kasım 2022 - 16:14
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1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışana ısınma yardımı verilmesine yönelik müjdeyi vermişti. 9 Kasım’da yürürlüğe giren karar ile çalışanlara doğalgaz ve ısınma desteği verilmesi kamuoyuna duyurulmuştu. Asgari ücretle çalışanların maaşlarından kesilen 178 TL’lik gelir vergisi ile SGK primi için kesilen 454 TL ısınma yardımı olarak maaşlara yansıtılacak.

İşverenler, çalışanlarına yaptıkları bu ödemelerin 1000 TL’ye kadar olan kısmı için vergi ödemeyecek ve bu tutarı 2023 yılının Haziran ayına kadar çalışanının maaşına ek olarak verebilecek.

Patronunuzdan 1000 TL almayı unutmayın



Resmi Gazete’de yayımlanan kararda çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri için aylık 1000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler ve personele yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi ile ilgili kararlar yer aldı. Düzenleme ile işverenler, çalışanlarının maaşına 1000 TL’ye kadar ek ısınma ödemesi yapabilecek. Hükümet tarafından işverenin bu ödemeyle ilgili vergisi alınmayacak.

Buna göre 1000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna edilecek.

İşverenler gerekli başvuruları gerçekleştirdikten sonra çalışanlarına bu ödemeyi yapacak. Çalışanların da ısınma yardımı için işverenlerine talepte bulunması gerekiyor. Ayrıca tüm işverenlerin ısınma yardımı yapma zorunluluğu bulunmuyor. İşveren talep ederse ve başvurularını gerçekleştirirse yardım yapma hakkı var.

1000 TL doğalgaz desteği için şartlar neler?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapacakları ödemelerin aylık 1000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında yer alacak. 1000 TL’den sonrası ise gelir vergisi ve SGK primine tabi tutuluyor.

Bunun dışında ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak bu yardımı yapması gerekiyor. çalışanların maaşlarında bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilmesi durumunda istisna kapsamında yer alınması mümkün olmamaktadır.

Söz konusu istisna 9 Kasım 2022 tarihinde başlayan 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli olacak. Bu tarihten sonra yapılacak yardım ödemeleri ya da başvurular değerlendirme kapsamına alınmıyor.

Ayrıca işveren tarafından yapılacak bu yardımın yalnızca ısınma ve fatura giderleri için yapılması gerekiyor. işverenin maaşlarda bir artış yapmadan yalnızca SGK desteği alabilmek ve vergilerden muaf tutulmak için ücret kaleminin adını değiştirmesi ve çalışanına yardım sağlamaması durumunda hakkı elinden gidiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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