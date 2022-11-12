1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışana ısınma yardımı verilmesine yönelik müjdeyi vermişti. 9 Kasım’da yürürlüğe giren karar ile çalışanlara doğalgaz ve ısınma desteği verilmesi kamuoyuna duyurulmuştu. Asgari ücretle çalışanların maaşlarından kesilen 178 TL’lik gelir vergisi ile SGK primi için kesilen 454 TL ısınma yardımı olarak maaşlara yansıtılacak. İşverenler, çalışanlarına yaptıkları bu ödemelerin 1000 TL’ye kadar olan kısmı için vergi ödemeyecek ve bu tutarı 2023 yılının Haziran ayına kadar çalışanının maaşına ek olarak verebilecek.
Patronunuzdan 1000 TL almayı unutmayın
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri için aylık 1000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler ve personele yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi ile ilgili kararlar yer aldı. Düzenleme ile işverenler, çalışanlarının maaşına 1000 TL’ye kadar ek ısınma ödemesi yapabilecek. Hükümet tarafından işverenin bu ödemeyle ilgili vergisi alınmayacak. Buna göre 1000 TL’yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna edilecek. İşverenler gerekli başvuruları gerçekleştirdikten sonra çalışanlarına bu ödemeyi yapacak. Çalışanların da ısınma yardımı için işverenlerine talepte bulunması gerekiyor. Ayrıca tüm işverenlerin ısınma yardımı yapma zorunluluğu bulunmuyor. İşveren talep ederse ve başvurularını gerçekleştirirse yardım yapma hakkı var.