104 yaşına giren kadın uzun yaşamanın sırrını 'O' içeceğe bağladı!

"2 KEZ KOVİD ATLATTIM"











Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Antoinette Insella'ya 104 yıllık hayatının sırrı sorulduğunda şaşırtıcı bir cevap verdi. New Yorklu kadın, her gün dışarı çıktığında makyaj yaparak kendini zinde tuttuğunu söyledi. Antoinette Insella, uzun ömürlü olmasının ana nedenlerinden bir tanesinin ise dengeli beslenmek, çok fazla ıspanak ve aynı zamanda biber yemek olduğunu anlattı. Her gece yatmadan önce bir bira veya vermut içtiğini söyleyen Insella, uzun yaşamanın sırrını bunlara borçlu olduğunu ifade etti.geçtiğimiz ay 104. yaş gününü kutlayan Antoinette Insella, bulmacalarla da ilgilendiğini ve anıları yaşatmayı başardığını açıkladı. Dört çocuğu, sekiz torunu ve dokuz torunu olan Insella, iki kez enfekte olduktan sonra koronavirüsü atlattığını söyledi. Isela, 1919'da İtalyan göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Okulu bitirdikten sonra çamaşırhane ve ayakkabı mağazalarında çalıştığını, 18 yaşında evlenip geniş bir aile kurduğunu, 68 yaşında eşini kaybettiğini ancak olumsuz duygularına rağmen olumlu davranışlar sergileyerek hep hayata yaklaştığını söyledi. Isela ayrıca birçok arkadaşının olduğunu ve sıklıkla yürüyüşe çıktığını söyledi.