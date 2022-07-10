104 yıl aradan sonra tekrar basılan Reşat altın için dikkat çeken güvenlik önlemi

"Reşat altınlar, aslına uygun üretilmeye başlandı"

Reşat altın için dikkat çeken güvenlik önlemi

Reşat altının en son 104 yıl önce basılmıştı. Yeniden basılması konusunda karar varılan Reşat altının basımı hakkındaki süreç ve darphane’nin üretimini yapmış olduğu diğer para, değerli kağıtlar ve belgelerle ilgili bilgiler veren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Darphane’nin Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuştu. Darphane’nin 1467 yılında İstanbul’un fethi sonrası hızla genişlemiş olan imparatorluğun parasal alanda ihtiyacını karşılamak için Fatih Sultan Mehmet'in kurduğundan bahseden Şahin, Darphanenin 555 yıllık kadim bir devlet kurumu olduğunu sözlerine ekledi. Reşat altının en son 1909-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti padişahı Sultan Reşad’ın tahta çıkışında sonra onun anısına 5 farklı gramaj değeriyle basıldığını anlatan Abdullah Yasir Şahin, halkın çok yoğun ilgi göstermesiyle birlikte Reşat altının yeniden basılması hakkında çok fazla talep geldiğini ve bundan dolayı da tekrar üretim sürecini başlattıklarını söyledi.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Reşat altının üretiminin yalnızca Darphane’de olduğunu ve altınların ayar, ağırlık ve güvenlikli bir şekilde mevcut standartlara uygun olarak aynı özellikte üretimlerine başlandığını söyledi. Reşat altınların 5 farklı gramda ve aynı zamanda 22 ayar (916,6 milyem) şeklinde üretimleri yapılan altınların ağırlık toleranslarında ise binde iki olarak üretim gerçekleştiğini belirten Şahin, bugünden itibaren de piyasaya sürüleceğini ifade etti. Reşat altınların ön tarafında V. Mehmed Reşad’ın tuğrasının olacağını ve çapraz iki meşaleyle iki adet defne yaprağından bir çelengin içinde bulunduğunu belirten Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, ön yüzün üst tarafında 7 tane yıldız bulunduğunu ve meşalelelerinde genel anlamda bilgiyi, aydınlığı ve uygarlığı temsil ettiğini kaydetti. Defne yapraklarından oluşturulan çelengin ise zorluklara mücadeleyi, gücü, sabrı, ve bilgeliğin yanı sıra barışı da temsil ettiğini söyleyen Şahin, Reşat altının arka kısmında daha öncesinde İstanbul’da basıldığını bilinen ‘Azze nasruhu duribe fi Konstantiniyye’ yazısının bulunduğunu, onun alt kısmında ise Mehmed Reşad’ın tahta çıktığı Rumi ‘1327’ tarihinin yazdığını aktardı.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Reşat altının üretiminde Darphane'nin basmasına verilen güvenceye ek olarak ise gözle görülmeyen ölçülerde mikro metin ile birlikte başka ek güvenlik özellikleri kullanıldığını söyledi ve vatandaşları kuyumculara gittiklerinde mutlaka Darphane'nin ürettiği Reşat altından almak istedikleri konusundan bir uyarıda bulundu. Reşat altının satılması sırasında ise milyem ve gram değerinde olan doğruluklardan dolayı da vatandaşların hiçbir şekilde zararla karşı karşıya kalmayacaklarından bahseden Şahin, Reşat altınlarda var olan özel güvenlik ögelerinin çok yüksek çözünürlükte olan akıllı telefonların kameraları ile rahat ve basit olarak kontrol edebileceğini aktardı. Reşat altının ö yüzündeki meşalelerden solda olanında ‘yuvarlak’ işaret, sağda olanında ise açıları Darphane tarafından özel yöntem kullanılarak ölçüm yapılan ‘dörtgen’ yer alırken Reşat altının arkasında olan defne yaprağından meydana getirilen çelenkteki yapraklarının da ölçüleri de Darphane tarafından özel yöntemler ile ölçülebilmiş olup üretim yılının anlanmasını sağlayan arapça ‘2022 (٢٠٢٢)’ ibaresinin yer aldığı görüldü. 8 bin 300 adet üretilen Reşat altının üzerindeki özel güvenlik ögelerinin ise her yol değişeceği bildirildi.