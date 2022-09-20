YAŞAM
20 Eylül 2022 - 19:22

1050 Konutlar'a onay çıktı, sıra dönüşümde

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte adeta yılan hikayesine dönen 1050 Konutlar kentsel dönüşümünde düğümü çözecek yeni imar planı değişikliği mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 19:22
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1050 Konutlar’a onay çıktı, sıra dönüşümde


Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu Başkan Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Akpınar Mahallesi'nde 42 hektar alanda 1980'li yıllarda yapılan ve 2 bin 290 konuttan oluşan 1050 Konutlar bölgesinin kentsel dönüşümünün sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/1000'lik plan değişikliği de görüşüldü. Hatırlanacağı üzere bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 2013 yılında Büyükşehir tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti. Son olarak 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, zemin+5 kat olarak tasarladığı ve ‘o zaman için' hak sahiplerine 130 bin TL borçlanma ve kira yardımlarını içeren teklifi de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti. Olayı bir depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün ilk olarak sağlanması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkânına sahip olurken; yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her şekilde detay düşünülerek planlama yapıldı. Yeşil alanlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve mevcut yollar da ‘olduğu gibi' korundu. Hazırlanan planlar öncelikte 1050 konutlardaki hak sahiplerine sunuldu. Anket çalışması ile 229 bloktaki 2 bin 290 hanenin yüzde 90'ına ulaşılırken, ankete katılanların yüzde 96'sı da plan değişikliğine olumlu görüş verdi. Başkan Aktaş da, konu meclise gelmeden önce geçen hafta bini aşkın hak sahibiyle bir araya gelerek, planın detaylarını anlatmıştı.

Oybirliğiyle kabul edildi



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Haber Editörü
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