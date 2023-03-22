GÜNDEM
22 Mart 2023 - 13:11

11 cumhurbaşkanı adayı için 5 günlük kritik süreç başladı: 100 bin imza gerekli!

Seçmenin aday gösterecekleri cumhurbaşkanı adayı seçimler için gerekli olan imzaları toplamaya başladı. YSK'ya başvurusu alınan 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

GÜNDEM
22 Mart 2023 - 13:11
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11 cumhurbaşkanı adayı için 5 günlük kritik süreç başladı: 100 bin imza gerekli!
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Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayının seçmenler tarafından aday gösterilmesine ilişkin kararını duyurdu. 14 Mayıs seçimlerine katılabilmek adına YSK'ya başvuran 11 kişinin imza süreci bugün başlatıldı. Aralarında Muharrem İnce, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek gibi isimlerin de olduğu 11 ismin geçerli olabilmesi için beş gün içerisinde 100 bin imzayı toplaması şart.

11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor



Seçmenler, adayları için imza verebilmek adına başvurularını 22-27 Mart 08:00-20:00 saatlerinin arasında ilçe seçim komisyonuna sunacak ve imzalayacak. Ek olarak, bu karar, imzalama sürecini tamamlamak için saat 20:00'den sonra bekleyen kişileri belirleyecektir.

YSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili basına bir açıklama yaptı. Sürenin 27 Mart'ta sona ereceğini söyleyen Yener, "Bugünden itibaren il ve ilçe bazında her adaya atılan imzaların anlık takibi yapılabilecek. Bu üyelik adaylara sunulacak. Günlük veriler gün sonunda basın mensupları ile paylaşılacaktır." diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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