SPOR
07 Eylül 2022 - 15:30

11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin

11.'si gerçekleştirilen Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda birincilik Türkiye'nin oldu. 3-4 Eylül tarihleri arasında Hatay'da gerçekleşen şampiyonada 35 ülkenin sporcuları mücadele etti.

SPOR
07 Eylül 2022 - 15:30
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11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin

Hatay'da 3-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin oldu. 35 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada Türkiye'yi temsil eden güreşçiler organizasyona damga vurdu. Acara, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Balkar, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Dağıstan, Gagavuzya, Gürcistan, İran, Kabarday, Karaçay, Karakalpakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Mari El, Moğolistan, Moldova, Mordovia, Nogay Eli, Özbekistan, Romanya, Rusya, Tataristan, Tunus, Tuva, Türkmenistan, Yunanistan ve Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ferhat Kılıç, Hasan Kaya, Sezai Arslan ve Ebrahim Valiyan (İran) kilolarında zirveye çıkan isimler oldu. Baş güreşinde ise Azerbaycanlı sporcu Arslan Mirzayev şampiyon oldu. Türkiye 48 puanla zirveye çıkarken, 34 puan kazanan İran 2., 10 puanlı Azerbaycan da üçüncü oldu.

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