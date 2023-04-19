11 Endonezyalı balıkçı 6 gün sonra kurtarıldı













Avustralya kıyılarındaki küçük bir adada altı gün boyunca yiyecek ve su olmadan hayatta kalan 11 Endonezyalı balıkçı kurtarıldı. Hayatta kalanlar, iki teknelerinin geçen hafta güçlü Tropical Cyclone Ilsa kasırgası tarafından vurulduğunu ve bir teknenin battığını söyledi.Kurtarılan 11 balıkçı, Avustralya Deniz Güvenliği Kurum tarafından Bedwell Adası'ndan güvenli bir yere götürülürken dokuz kişinin hayatını kaybetme ihtimalinden endişe duyuluyor.Australian Broadcasting Corporation'ın yaptığı açıklamaya göre hayatta kalan bir kişi, balıkçılar tarafından tekneye alınmadan önce saatlerce okyanusta bir bidon üzerinde kurtarılmayı bekledi. O tekne, küçük Bedwell Adası'nda karaya vurmuş olarak bulundu. Yetkililer, "bütün zorluklara rağmen hepsinin sağlık durumu iyi." açıklaması yaptı ve hükümetin şu anda "balıkçıları en kısa sürede ülkelerine geri göndermek" için çalıştığını da belirtti.