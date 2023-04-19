DÜNYA
19 Nisan 2023 - 02:54

11 Endonezyalı balıkçı 6 gün sonra kurtarıldı

Hayatta kalanlar, iki balıkçı teknesinden birinin Bedwell adasında karaya vurduğunu, ancak diğerinin fırtınalı havada battığını söyledi.

DÜNYA
19 Nisan 2023 - 02:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
11 Endonezyalı balıkçı 6 gün sonra kurtarıldı


  Avustralya kıyılarındaki küçük bir adada altı gün boyunca yiyecek ve su olmadan hayatta kalan 11 Endonezyalı balıkçı kurtarıldı. Hayatta kalanlar, iki teknelerinin geçen hafta güçlü Tropical Cyclone Ilsa kasırgası tarafından vurulduğunu ve bir teknenin battığını söyledi. 

Balıkçı



Kurtarılan 11 balıkçı, Avustralya Deniz Güvenliği Kurum tarafından Bedwell Adası'ndan güvenli bir yere götürülürken dokuz kişinin hayatını kaybetme ihtimalinden endişe duyuluyor.

 

 Endonezya

 

Australian Broadcasting Corporation'ın yaptığı açıklamaya göre hayatta kalan bir kişi, balıkçılar tarafından tekneye alınmadan önce saatlerce okyanusta bir bidon üzerinde kurtarılmayı bekledi. O tekne, küçük Bedwell Adası'nda karaya vurmuş olarak bulundu. Yetkililer, "bütün zorluklara rağmen hepsinin sağlık durumu iyi." açıklaması yaptı ve hükümetin şu anda "balıkçıları en kısa sürede ülkelerine geri göndermek" için çalıştığını da belirtti.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ