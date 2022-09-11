GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 01:10

11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İkiz kuleler 11 Eylül saldırı tarihi

11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen saldırıların üzerinden tam 21 yıl geçti. Çok sayıda kişi 11 olayının detaylarını araştırırken düzenlenen saldırıda kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin yaralandığı merak ediliyor. İşte, İkiz kuleler 11 Eylül saldırısı hakkında detaylar.

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 01:10
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11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İkiz kuleler 11 Eylül saldırı tarihi


Amerika Birleşik Devletleri'nin finans sistemi olarak kabul edilen New York, 11 Eylül sabahında İkiz Kuleler'e karşı gerçekleştirilen terörist saldırılara uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan kalkış yapan San Francisco ve Los Angeles'a doğru giden 4 yolcu uçağının terörüstler tarafından kaçırılmasının hemen ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait uçak, yerel saat ile 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönünde olan binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde kalırken United Airlines'a ait olan diğer uçakta saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayın sırasında güney kulesine çarptı.



11 Eylül olayı

H ABD'nin hem de dünya ülkelerinin canlı olarak izlediği saldırıda İkiz Kuleler çöktü ve Manhattan adasını bir toz bulutu kapladı. İkiz Kuleler'e karşı gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası kaçırılan bir uçak daha ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) binasına çarptı. Diğer uçak ise Pensilvanya kırsalında bir F-16 tarafından düşürüldü.

ABD 11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Washington DC ve New York'ta teröristler tarafından kaçırılan uçakların karıştığı saldırılarda 2 bin 977 kişi öldü. Aynı zamanda uçakları kaçıran 19 hava korsanı da öldürüldü. Saldırıda 6 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, 340 itfaiyeci ölümüyle ABD tarihindeki en yüksek itfaiyeci ölüm sayısını kayıtlarına geçirdi.

2001 saldırılarından sonra dünya düzeni tamamen değişti. Olaydan kısa bir süre sonra binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan dört farklı saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. El Kaide lideri Usame bin Ladin, Başkan Obama'nın ilk döneminde yakalandı ve öldürüldü.

11 Eylül olayı

İkiz kuleler 11 Eylül saldırı tarihi

El-Kaide'ye bağlı eylemcilerin kaçırdıkları uçaklarla takvimler 11 Eylül'ü gösterdiği gün ABD'de iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenleme maksadıyla gerçekleştirilen koordineli dört saldırıdır. ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen 11 Eylül saldırıları dünyanın gidişatını değiştirmiştir.

11 Eylül olayı

ABD ekonomisine yönelik maddi hasarın 120 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilirken, New York City ve altyapısına yönelik saldırılar 60 milyar doların üzerinde maddi hasara neden oldu. 11 Eylül terör saldırıları, küresel güvenlik politikası ve dış politika alanında birçok değişikliği beraberinde getirdi. Bu nedenle çoğu kişi bunu "dünyanın değiştiği gün" olarak adlandırır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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