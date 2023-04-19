11 gün içinde başvuru yapmazsanız hakkınızı kaybedeceksiniz: 400 TL ödeme için elinizi çabuk tutun!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de bankaların düzenlediği ödeme kampanyaları. Peki Vakıfbank 400 TL ödeme kampanyası şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
VAKIFBANK 400 TL KAMPANYASI İÇİN SON GÜNLERVakıfbank tarafından bildirilen Worldcard harcama kampanyası 25 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan gıda, kasap, manav, şarküteri gibi alışverişler sonrasında 400 TL kazanım sağlanacak. Her alışveriş için 40 TL ödeme verilecek. Kampanya kapsamında Vakıfbank Worldcard ile kampanya süresince gıda, kasap, manav, şarküteri alışverişleri için ilk 400 TL ve üstü alışverişlere 40 TL, toplam 400 TL hediye verilecek.
Ödemelerin World POS cihazlarından yapılması gerekiyor. Ek kart ve sanal kartlar ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil olacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 400 TL puan kazanabilecek. Aynı gün içinde yapılan birden fazla 400 TL ve üstü alışverişlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacak. Kampanyaya katılım sağlamak için 6635 numarasına GIDA yazıp boşluk bırakıp kredi kartının son 6 hanesini mesaj olarak göndermek gerekiyor. Aynı zamanda kampanyaya mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapılabiliyor.