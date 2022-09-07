11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!







TC kimlik numarasına göre zeka tespiti

4+4+3

1111-1111-111

4+3+2+2

1111-111-11-11







3+2+2+2+2

111-11-11-11-11

3+3+3+2

111-111-111-11

2+2+2+2+3

11-11-11-11-111

11 haneli TC kimlik numarasını ezberleme şekli kişileri zeka türünü ortaya çıkarmaktadır. Tek haneli ya da farklı şekilde ezberleme tekniği olanların farkı zekaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka türleri haberimizde. İşte detaylar...TC kimlik numarasını yukarıda verildiği gibi ezberleyen kişilerin zekası sorgulayıcı ve sportif olarak tanımlanmaktadır. Bu tarz kişiler ise her olayın bir nedeni olduğuna inanır ve neden sonuç ilişkisi üzerine hayatlarını devam ettirirler.11 Haneli TC kimlik numarasını yukarıda ki tarzda ezberleyenlerin içsel ve sosyal zeka kategorisinde yer aldığı bilinmektedir. Özellikle bu tarz kişilerin beceri ve hedef açısından uyumu oldukça başarılı olup neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptir. Başladıkları her işten başarı ile ayrılmaları yüksek oranda mümkün.Ezberleme şeklisini yukarıdaki gibi yapanların sosyal ve müzikal zekaya sahip olması üzerinden değerlendirildiği aşikar. Yüksek enerjili olan bu kişilerin aynı zamanda liderlik özellikleri vardır. İletişim kurdukları kişileri etkilerler, ikna kabiliyetleri gelişmiştir.TC kimlik numarasını böyle ezberleyenlerin müzikal ve dilbilimsel zekasının güçlü olduğu ve kendilerini iyi ifade etmeleri de oldukça iyidir.Analitik zeka grubuna giren bu kişiler birçok şeyde yeteneklidir. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılı olan bu kişilerin karar verme yetenekleri gelişmiş olur. Aynı zamanda bu tarz kişilerin okuma beceriside fazlasıyla yüksektir.