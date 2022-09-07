GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 16:49

11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!

Ülkemizde birçok kişi TC kimlik numarasını ezbere bilmektedir. Bu durumda kişilerin kimlik numarasını nasıl ezberlediğinden zeka türü ortaya çıkmaktadır. Peki, siz 11 haneli TC kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? Sahip olduğunuz zeka türü için detaylar haberimize yer almaktadır

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 16:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!


11 haneli TC kimlik numarasını ezberleme şekli kişileri zeka türünü ortaya çıkarmaktadır. Tek haneli ya da farklı şekilde ezberleme tekniği olanların farkı zekaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka türleri haberimizde. İşte detaylar...

TC kimlik numarasına göre zeka tespiti

4+4+3

1111-1111-111

TC kimlik numarasını yukarıda verildiği gibi ezberleyen kişilerin zekası sorgulayıcı ve sportif olarak tanımlanmaktadır. Bu tarz kişiler ise her olayın bir nedeni olduğuna inanır ve neden sonuç ilişkisi üzerine hayatlarını devam ettirirler.

4+3+2+2

1111-111-11-11



11 Haneli TC kimlik numarasını yukarıda ki tarzda ezberleyenlerin içsel ve sosyal zeka kategorisinde yer aldığı bilinmektedir. Özellikle bu tarz kişilerin beceri ve hedef açısından uyumu oldukça başarılı olup neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptir. Başladıkları her işten başarı ile ayrılmaları yüksek oranda mümkün.

3+2+2+2+2

111-11-11-11-11

Ezberleme şeklisini yukarıdaki gibi yapanların sosyal ve müzikal zekaya sahip olması üzerinden değerlendirildiği aşikar. Yüksek enerjili olan bu kişilerin aynı zamanda liderlik özellikleri vardır. İletişim kurdukları kişileri etkilerler, ikna kabiliyetleri gelişmiştir.

Ezbere göre zeka türü

3+3+3+2

111-111-111-11

TC kimlik numarasını böyle ezberleyenlerin müzikal ve dilbilimsel zekasının güçlü olduğu ve kendilerini iyi ifade etmeleri de oldukça iyidir.

2+2+2+2+3

11-11-11-11-111

Analitik zeka grubuna giren bu kişiler birçok şeyde yeteneklidir. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılı olan bu kişilerin karar verme yetenekleri gelişmiş olur. Aynı zamanda bu tarz kişilerin okuma beceriside fazlasıyla yüksektir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
İstanbul’da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı
İstanbul’da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz...
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek