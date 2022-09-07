11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!

11 haneli TC kimlik numarasını ezberleme şekli kişileri zeka türünü ortaya çıkarmaktadır. Tek haneli ya da farklı şekilde ezberleme tekniği olanların farkı zekaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka türleri haberimizde. İşte detaylar...
TC kimlik numarasına göre zeka tespiti
4+4+3
1111-1111-111TC kimlik numarasını yukarıda verildiği gibi ezberleyen kişilerin zekası sorgulayıcı ve sportif olarak tanımlanmaktadır. Bu tarz kişiler ise her olayın bir nedeni olduğuna inanır ve neden sonuç ilişkisi üzerine hayatlarını devam ettirirler.
4+3+2+2
1111-111-11-11
11 Haneli TC kimlik numarasını yukarıda ki tarzda ezberleyenlerin içsel ve sosyal zeka kategorisinde yer aldığı bilinmektedir. Özellikle bu tarz kişilerin beceri ve hedef açısından uyumu oldukça başarılı olup neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptir. Başladıkları her işten başarı ile ayrılmaları yüksek oranda mümkün.