11 il ve bir bölge için Meteoroloji'den tehlike alarmı! Kış geri döndü: Yollar buz kesecek













ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

-Marmara Bölgesi

-Ege Bölgesi

-Akdeniz Bölgesi

-İç Anadolu Bölgesi

-Batı Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk günü hava tahminini yayınladı. Bu nedenle İstanbul'da hava çok bulutlu, Karadeniz kıyılarında ise yağmur bekleniyor. Meteoroloji özellikle deprem bölgesi için dikkat çekici uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, batı kıyıları ve Karadeniz'in orta kesimlerinde ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Sakarya çevrelerinde yağmur beklenilmektedir.Yağış ve sağanak yağışlar genel olarak iç ve doğu Karadeniz, kuzeydoğu İç Anadolu ile kuzey ve doğu Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kar ve kar şeklinde yağacak; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır. Sıcaklık iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde 3-5 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Genel olarak rüzgarların kuzey ve güneydoğudan doğu ve güneydoğu, batı ve orta Akdeniz'den kuzeyden hafif, yer yer orta ve kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağış; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda şiddetli hava beklendiği için ani sel, sel, gök gürültüsü, yerel dolu, ulaşım aksamaları ve fırtınalara karşı dikkatli olunmalıdır.Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiği için dikkatli olunmalı ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riski olduğundan dikkatli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu. Sakarya çevresinde hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı. *EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu *İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu *KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu *KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu *A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu *DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu *İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu *MUĞLA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü ve sağanak yağış beklenilmekte. *ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı *ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu *HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı *K.MARAŞ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu. Bölgede genel olarak aralıklı yağış beklenilmekte. *ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu *ESKİŞEHİR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu *KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı *SİVAS °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yaış beklenilmekte. *BOLU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu *DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı *KASTAMONU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı *ZONGULDAK °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenilmekte. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenilmekte. Ordu ve Giresun çevrelerinde ve Samsun'un doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklenilmekte. Doğu Karadeniz'in yüksek eğimli yerlerinde çığ riski bulunmakta. *AMASYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu *SAMSUN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. *TOKAT °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu *TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı -Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağış beklenilmekte. Kuzey ve doğu kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı bekleniliyor. Sabah ve gece buzlanma olacağından dikkatli olunması gerekmektedir. *ELAZIĞ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı *ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı *KARS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri ve kar yağışlı *MALATYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu. Genellikle sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. *ADIYAMAN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı *DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı *GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı *ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı