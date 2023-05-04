11 ili kapsayan OHAL ilanı 9 Mayıs'ta sona eriyor!

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin ardından 11 il ağır hasar gördü. 50.000 kişiden fazla can kaybının yaşandığı yüzyılın felaketi olarak anıldı. Tüm devlet birimleri teyakkuz halindeyken karada yoğun operasyonlar yapılıyor.
3 AY SÜRELİ OHAL İLAN EDİLDİ
CNN Türk ekranda yyaınlanan Dicle Canova'nın hazırlayıp sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Seçimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Ali İhsan Yavuz, deprem bölgelerinde acil önlemlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.