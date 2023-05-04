GÜNDEM
04 Mayıs 2023 - 13:16

11 ili kapsayan OHAL ilanı 9 Mayıs'ta sona eriyor!

AKP'li Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir canlı yayın programında Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası ilan edilen ve 11 ili kapsayan olağanüstü halin 9 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladı.

GÜNDEM
04 Mayıs 2023 - 13:16
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11 ili kapsayan OHAL ilanı 9 Mayıs'ta sona eriyor!


Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin ardından 11 il ağır hasar gördü. 50.000 kişiden fazla can kaybının yaşandığı yüzyılın felaketi olarak anıldı. Tüm devlet birimleri teyakkuz halindeyken karada yoğun operasyonlar yapılıyor.

3 AY SÜRELİ OHAL İLAN EDİLDİ

11 ili kapsayan OHAL ilanı 9 Mayıs'ta sona eriyor

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aldığı bir kararla çalışmaların daha da etkin olarak yürütülebilmesi için sadece 11 ili kapsayan 3 aylık olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.



CNN Türk ekranda yyaınlanan Dicle Canova'nın hazırlayıp sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Seçimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Ali İhsan Yavuz, deprem bölgelerinde acil önlemlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"OHAL 9 Mayıs'ta sona eriyor, uzatma yok"

11 ili kapsayan OHAL ilanı 9 Mayıs'ta sona eriyor

11 ili kapsayan Ohal ilanının 9 mayıs tarihinde kaldırılması ile ilgili alınan karar hakkında konuşan Ali İhsan Yavuz, OHAL ilanının uzatılma gibi bir durumunun olmayacağını da belirterek, "Ortaya handikaplar çıkmaması için önlemler alınmıştı,bundan sonraki süreçte bir sorun olmayacak." şeklinde ifadeleri kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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