11 ili kapsayan OHAL ilanı 9 Mayıs'ta sona eriyor!







3 AY SÜRELİ OHAL İLAN EDİLDİ











"OHAL 9 Mayıs'ta sona eriyor, uzatma yok"





Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin ardından 11 il ağır hasar gördü. 50.000 kişiden fazla can kaybının yaşandığı yüzyılın felaketi olarak anıldı. Tüm devlet birimleri teyakkuz halindeyken karada yoğun operasyonlar yapılıyor.Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aldığı bir kararla çalışmaların daha da etkin olarak yürütülebilmesi için sadece 11 ili kapsayan 3 aylık olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.CNN Türk ekranda yyaınlanan Dicle Canova'nın hazırlayıp sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Seçimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Ali İhsan Yavuz, deprem bölgelerinde acil önlemlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.11 ili kapsayan Ohal ilanının 9 mayıs tarihinde kaldırılması ile ilgili alınan karar hakkında konuşan Ali İhsan Yavuz, OHAL ilanının uzatılma gibi bir durumunun olmayacağını da belirterek, "Ortaya handikaplar çıkmaması için önlemler alınmıştı,bundan sonraki süreçte bir sorun olmayacak." şeklinde ifadeleri kullandı.