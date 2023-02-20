11 ili vuran depremde acı bilanço ağırlaşıyor! AFAD Başkanı can kaybı sayısını 41 bin 156 olarak açıkladı..













"41 BİN 156 VATAMDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

"TOPLAM 485 BİN KİŞİNİN TAHLİYESİ SAĞLANDI"

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANIYOR

“KURU GIDA DESTEĞİYLE HİJYEN YARDIMLARI DEVAM ETMELİDİR”

AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından AFAD genel merkezinde bir basın açıklaması yapıldı. Sezer, depremin ağır bilaçosunu paylaşırken afet nedeniyle toplam ölüm sayısını 41 bin 156'ya ulaştığını söyledi. . Artçı sarsıntılara ilişkin bilgi veren Sezer, vatandaşların ağır hasarlı veya ağır yıkılmış binalardan mal taşıma durumlarının yasaklandığını söyledi. Deprem bölgesi ile ilgili mevcut duruma ilişkin bilgiler veren Sezer, bölgedeki tahliyeler, hasar tespit çalışmaları ve yardım tedbirleri hakkında konuştu.AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamalarının başlıkları şöyle:- 35.000 çalışan arama kurtarma çalışmalarına destek vermiştir. 19.000 arama ve kurtarma personeli aktif durumda. Bölgede 250.000'den fazla kişiyle çalışmaya devam ediliyor. 15.000 iş makinesi çalışmaya devam ederken 78 uçak ve 116 helikopter aktif görevde. 11.000'den fazla sorti gerçekleştirilmiştir. - 15 bina enkazındaki arama kurtarma çalışmaları devam ettiriliyor. - Tüm köylere insani yardım ve çadır yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çadır kentler hızla kuruluyor. Ayrıca bireysel çadırlar da sağlıyoruz. Bölgeye 300 bine yakın çadır geldi ve 2 ayda 100 bin konteyner kurmak için çalışmalar sürüyor. Seferimiz devam ediyor. Bunların yaklaşık 7.000'i şu anda kuruludur.- 392 bin 287 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Toplam 485 bin kişi merkezlerimize gelmeden tahliye edildi. - 40 ilde sığınma evleri ve kabul merkezleri kurulmuştur. - 24 saat başvuru alınarak destek sağlanmaktadır. -Beslenme Kızılay ile yapılmaktadır. STK'larımız da destekleniyor. Köylerimize 13 milyon gıda kolisi ulaştırıldı. - 11 ilde 1 milyon civarında hasar tespitlerle ilgili çalışmalar devam ettiriliyor. Yaklaşık 4 milyon bağımsız parça neredeyse tamamlandı. - 864.000 aileye nakdi yardım şeklinde gerekli ödemeler yapılmıştır. Kiralama ve nakliye yardımı talepleri alıyoruz. Yaklaşık 512.000 başvuru var.- Kayıtlara şimdiye kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı kaydedildi. Ağır hasarlı ve acilen yıkılan binalar var. Yurttaşlarımız bu binalardan mal taşınmasını kesinlikle yasakladık. Konuyla ilgili genelge yayınladı. Kendi güvenlikleri için bu yasağa uymaları önemlidir.Yardım faaliyetleri uzun süre devam etmelidir. Kuru ve hijyenik gıda desteğinin devam edilmesi gerektiğini de yetkili birimlere iletiyoruz.