11'inci yüzyıldan günümüze kalan altın iplikten yapılmış küpe bulundu!













Danimarka'ya bağlı Yutland adasının batısında yer alan Bovling bölgesinde araştırma görevlilerinin başlattığı bir çalışma sonucunda 11'inci yüzyıldan kalma olduğu belirlenen altın küpe bulundu. Altın ipliklerden yapılmış olan küpenin bir benzerinin İskandinav ülkeleri sınırları içinde daha önce hiç görülmediği ve küpenin dünyada sadece 10-12 adet olduğu bildirildi.Muhtemelen Bizans İmparatoru'nun korumasında olan bir Viking'e şahsen bağışlandığı tahmin edilen takı için 'Bizans veya Mısır kökenli'dir denildi. Benzerine zor rastlanılacak olan altın küpenin Danimarka Milli Müzesi'nde sergiye konulacağı bildirilirken, müze müfettişi Peter Pentz, söz konusu keşfin İskandinavya sınırları içinde ilk kez yapıldığını belirterek bu keşfin tamamen kendilerine özgü olduğunu ifade ettiği aktarıldı.Küpenin etrafının altın şeritlerle süslenmiş olduğu görülürken altın iplikler kullanılarak yapılmış olan küpenin bir çerçeveye yerleştirilen hilal şeklinde bir altın plakaya sahip olduğu görülüyor.Hilal şeklindeki plakanın ise bir camın kırılarak toz hale getirilmesi sonrasında özel bir teknik kullanılarak oluşturulan ve daha sonra da mat hale gelebilmesi için metalle eritilen emaye ile kaplanmış olduğu aktarıldı. Müzeden yapılan bir başka açıklamada ise iki kuş ve bir ağaçtan oluşan emaye motifteki ağacın, ‘Hayat Ağacı'nı sembol ettiği aktarıldı.