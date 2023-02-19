11 Milyon emekliye müjde az önce geldi! O kamu bankalarına başvuran hemen ödemesini alacak! Sonucu dakikalar içinde geliyor acele edin...

Kamu bankaları tarafınca internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda yeni kampanyanın başlatıldığı duyuruldu. Emekli vatandaşlar gerçekleştirilen kampanyadan başvuru yaparak yararlanabileceklerdir. Başvurular nereden gerçekleştirilecektir? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
EMEKLİLERE 50.000-100.000 TL ÖDEME!
11 milyon emekli vatandaşımızın yüzünü güldürecek haber
geldi. Emekli vatandaşlar için yeni kampanya gerçekleştirildi. Nakit ihtiyacı olan emekliler kaçınılmaz fırsattan yararlanacak kişilerdir.
Kamu bankalarının internet üzerinden gece yaptığı duyuruda ödeme gerçekleştirileceği duyuruldu. Hızlıca başvuruların gerçekleşmesi halinde kampanya olan ödeme fırsatından faydalanabilecekler. Emekli maaş hesaplarından ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. Uygun faizler ile ödeme imkanı sunan kamu bankaları olabildiğince nakit ihtiyaç için kolaylık sunmaktadır. Başvuruları kabul edilenlerin ödemeleri emekli maaş hesaplarına aktarılacaktır. Başvurular mobil uygulamalar, şubelerin internet siteleri üzerinden ve şubelerden emekli ihtiyaç kredisi seçeneği altında gerçekleştirilmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirerek kısa sürede dönüt alacaksınız. Onaylanıp onaylanmadığına dair cevap iletilecektir. Başvurusu onaylanan vatandaşlarımız bankalarına ödemeleri alabilecekler. 50.000 TL'den başlayan ödemeler 100.000 TL'ye kadar krediden faydalanacak. Uygun faiz ve ödeme seçenekleriyle geri ödeme imkanları sunulacaktır.