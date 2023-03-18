GÜNDEM
18 Mart 2023 - 12:26

11 yıl aranın ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a ilk resmi ziyaret!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetlisi olarak Mısır'a resmi bir ziyarette bulundu. Çavuşoğlu, 11 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı oldu.

GÜNDEM
18 Mart 2023 - 12:26
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11 yıl aranın ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a ilk resmi ziyaret!
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Mısır'dan Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 27 Şubat'ta dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere Türkiye'ye gelmiş ve ilk olarak Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MISIR'DA

11 yıl aranın ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a ilk resmi ziyaret!

Bu gelişmenin ardından Mısır'a 11 yıl aranın ardından Türkiye ilk resmi ziyaret programı yaptı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetlisi olarak Mısır'a gitti.



Kahire havaalanına inen Bakan Çavuşoğlu'nu Bakan Şukri'nin yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı, Büyükelçi Salih Mutlu Şen karşıladı.

11 yıl aranın ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a ilk resmi ziyaret!

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

İki bakan bir araya geldiğinde büyükelçiliğin ortak olarak yeniden açılmasının gündemde olması bekleniyor. Konferans ayrıca Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönlerini ele alacak ve bölgesel konuları müzakere edecek.Toplantı sonrasında iki mevkidaşın ortak basın açıklaması yapacağı da gelen bilgiler arasında..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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