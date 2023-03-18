11 yıl aranın ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a ilk resmi ziyaret!







BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MISIR'DA











TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Mısır'dan Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 27 Şubat'ta dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere Türkiye'ye gelmiş ve ilk olarak Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.Bu gelişmenin ardından Mısır'a 11 yıl aranın ardından Türkiye ilk resmi ziyaret programı yaptı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetlisi olarak Mısır'a gitti.Kahire havaalanına inen Bakan Çavuşoğlu'nu Bakan Şukri'nin yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı, Büyükelçi Salih Mutlu Şen karşıladı.İki bakan bir araya geldiğinde büyükelçiliğin ortak olarak yeniden açılmasının gündemde olması bekleniyor. Konferans ayrıca Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönlerini ele alacak ve bölgesel konuları müzakere edecek.Toplantı sonrasında iki mevkidaşın ortak basın açıklaması yapacağı da gelen bilgiler arasında..