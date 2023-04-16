11 yıl önce inşası başladı, 2 gün sonra açılıyor! Tam 100 bin kişi iş sahibi olacak

17 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan İstanbul finans
Merkezi, 300 bin metrekarelik geniş bir alanda yer alacak ve dünyanın önde gelen ekonomi
merkezleri arasında yer alacak. Bankalar etabının faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, proje bünyesinde bulunan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bankaların birimleri de hizmet vermeye başlayacak.
65 MİLYAR TÜRK LİRASI YATIRIM SAĞLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, finans şirketlerinin bu ofislerde hizmet vereceğini ve finans merkezinin İstanbul'un finans kalbi olacağını belirtti. Cumhurbaşkanının iradesi ve çabalarıyla tamamlanan projenin yatırım değerinin 65 milyar lirayı aştığını, 100 bin kişiyi istihdam edecek büyük bir alandan bahsedildiğini söyledi.
İstanbul Finans Merkezi'nde hala tamamlanmayan Merkez Bankası binasının yanı sıra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) da yer alacağı belirtiliyor. İlk etapta Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın birimleri faaliyete geçecek, ayrıca Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri de merkezde yer alacak. Merkeze yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da katılması bekleniyor.
İÇERİSİNDE AVM, OTEL VE KONFERANS SALONLARI BULUNUYOR
İstanbul Finans Merkezi'nde Merkez Bankası, BDDK, kamu bankaları ve sigorta şirketlerinin de yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca merkezde konferans salonları, otel, alışveriş merkezi ve 26 bin araç kapasiteli bir otopark da bulunuyor. Projenin hedefi nitelikli istihdam yaratmak ve finans sektöründeki hareketliliği artırarak ekonomik büyümeyi sağlamak. Yurt içi ve yurt dışından birçok finans kuruluşunun da katılması bekleniyor. İstanbul Finans Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akıllı şehir konseptiyle inşa ediliyor. 3,4 milyon metrekarelik bir alana sahip olan merkez, 1,4 milyon metrekarelik ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi ve çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetlerini içeriyor. Gold LEED sertifikalı bir kümelenme bölgesi olarak tasarlanan İFM, katılımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir finansal ekosistem sunuyor ve çevre dostu bir yaklaşımla inşa ediliyor.
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ NEREDE?
Tabii, İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin finansal işlemlerinin gerçekleştirildiği bir bölge olarak inşa edilmiştir. Merkez, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Ataşehir ilçesinde yer almaktadır. Tam olarak adresi ise Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı üzerindeki Kozyatağı mevkisidir. İstanbul Finans Merkezi'nin inşaatı, 2012 yılında İstanbul'da yapılan Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda açıklanan proje kapsamında başlatıldı. Toplamda 2.5 milyon metrekarelik bir alanda inşa edilen İstanbul Finans Merkezi'nin yapımı için ilk kazma 2013 yılında vuruldu. Projenin tamamlanması öngörülen süre ise 2018 yılıydı ancak birçok teknik, hukuki ve ekonomik nedenlerden dolayı bu süre uzadı. Yeni hedeflenen tamamlanma tarihi ise 2022 olarak belirlendi. Ancak pandemi nedeniyle yaşanan gecikmeler nedeniyle tamamlanma tarihi bir kez daha ertelenmişti.