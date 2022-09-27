SPOR
27 Eylül 2022 - 14:46

11 yıl önce Trabzonspor'dan giden Teofilo Gutierre hakkında şoke eden detay: Dolaba sokularak darp edildi!

2010'dan 2011'e kadar Trabzonspor'da forma giyen Teofilo Gutierrez ile ilgili şok olay yılar sonra ortaya çıktı. Kolombiyalı forvetin o dönem takım arkadaşı Giray Kaçar, Gutierrez'in takımda neden performans veremediğini açıklarken yıldız oyuncunun dolaba sokularak darp edildiğini söyledi.

SPOR
27 Eylül 2022 - 14:46
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11 yıl önce Trabzonspor'dan giden Teofilo Gutierre hakkında şoke eden detay: Dolaba sokularak darp edildi!


Bir süre Trabzonspor'da forma giyen Teofilo Gutierrez, 43 maçta 30 golle Kolombiya'nın en golcü futbolcusu oldu ancak bu unvanındaki başarısını büyük umutlarla geldiği Süper Lig'de gösteremedi. Yıllar sonra o dönemdeki bir takım arkadaşı Gutierrez'in Trabzonspor'da neden başarılı olamadığını açıkladı.

Teofilo Gutierre

Teofilo Gutierrez darp edildi!



Kendine ait You Tube kanalında konuşan Giray Kaçar, Teofilo Gutierrez'in o dönem içinde iki takım arkadaşı tarafından darp edildiğini söyledi Kaçar, yaşanan olayın detaylarını şu şekilde anlattı:

"O gün oynana bir maçta Teo, birkaç pozisyonda başarısız oldu. Sahada sorun yaşandı ve birlikte soyunma odalarına gidildi. Takımdaki iki oyuncu Theo'yu yakalayıp dolaba koydu ve aralarında kavga başladı. Bu kavganın ardından oyuncunun ruh hali keskin bir şekilde düştü. Daha sonra da taklımdan ayrıldı."

Giray Kaçar

Teofilo Gutierrez, Ocak 2010'da Trabzonspor'a katıldı ve 24 maçta 8 gol attı. Şubat 2011'de Trabzonspor'dan Arjantin'e transfer olan Kolombiyalı, orada da gol kralı oldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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