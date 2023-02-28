110 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Ticaret Bankası'nın hisseleri satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Türk Ticaret Bankası A.Ş.'de 10,7 milyar hissesi bulunmaktadır. Bu hisseler satışa açılmış olup, hali hazırda yüzde 98,4 oranında TMSF'ye aittir. Resmi gazete bugün, tahmini değeri 380 milyon TL olan müzayedenin 21 Mart'ta kapalı zarf şeklinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 12:24
110 yıllık Türk Ticaret Bankası TMSF'de satışa çıkarıldı!
TMSF, Türk Ticaret Bankası'ndaki yüzde 98,4 hissesini muammen bedel olarak belirlenen 380 milyon TL tutarla birlikte satışa sundu.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 12:24