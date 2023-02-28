110 yıllık Türk Ticaret Bankası TMSF'de satışa çıkarıldı!













TEKLİF 20 MART 2023'E KADAR YAPILACAK

110 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Ticaret Bankası'nın hisseleri satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Türk Ticaret Bankası A.Ş.'de 10,7 milyar hissesi bulunmaktadır. Bu hisseler satışa açılmış olup, hali hazırda yüzde 98,4 oranında TMSF'ye aittir. Resmi gazete bugün, tahmini değeri 380 milyon TL olan müzayedenin 21 Mart'ta kapalı zarf şeklinde gerçekleştirileceğini duyurdu.Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) 4 Kasım 2021 tarihli kararına göre Türk Ticaret Bankası AŞ'nin toplam 10,9 milyar adet hisseyi kapsayan teklifi 20 Mart'a kadar yapılabilecek. İhaleye banka kurucusu sıfatını haiz her şirket katılabilir. Katılımcıların iflas, moratoryum, anlaşma veya tasfiye halinde olmaması gerekir. 110 YILLIK BİR GEÇMİŞ 1913 yılında kurulan bankanın yönetimi, mali kriz sırasında mali yapısının zayıflaması nedeniyle 6 Kasım 1997'de TMSF'ye devredilmiş ve 2001 yılında ise bütün bankacılık faaliyetleri durmuştur. 2019 yılında ise Türk Ticaret Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalar tekrar başlamıştır.